阿根廷足球名將梅西（Lionel Messi）正式投效巴黎聖日耳曼隊（PSG），外媒報導，梅西的部分薪酬是以加密通貨—「巴黎聖日耳曼隊粉絲代幣」支付。

根據加密通貨價格追蹤網站CoinMarketCap報價，12日盤中PSG粉絲代幣下跌5.6％，報39.81美元。

34歲的梅西10日與巴黎聖日耳曼隊簽下兩年合約，並有第三年續約的選擇權，年薪為4100萬美元加獎金，以及3000萬美元簽約金。

巴黎聖日耳曼隊12日透露，梅西的薪酬包括加密通貨「巴黎聖日耳曼隊粉絲代幣」。巴黎聖日耳曼隊雖未透露加密通貨占整體薪酬比重，但表示梅西獲得「大量」代幣。

巴黎聖日耳曼隊表示，以加密通貨支付梅西部分薪酬，是全球體壇「最創新和前衛」的舉動。

巴黎聖日耳曼隊2020年1月與加密通貨平台Socios.com合作設立粉絲代幣，目的是協助球隊吸引新的粉絲社群。

先前市場盛傳梅西即將加入巴黎聖日耳曼隊，帶動PSG粉絲代幣在短短5個交易日狂飆130％。與梅西簽約當日PSG粉絲代幣衝上60美元，創下歷史新高紀錄。PSG粉絲代幣目前市值約5200萬美元。

如同比特幣和其他加密通貨，粉絲代幣也能在虛擬通貨交易所交易，同樣擁有價格劇烈波動的特性，不過粉絲代幣的價格與球賽結果無甚關聯。

巴黎聖日耳曼隊合作長阿姆斯壯（Marc Armstrong）在聲明稿表示，與Socios.com合作和設置粉絲代幣，為球隊吸引新的全球觀眾，並創造巨大的數位收入來源。

Socios.com執行長德雷福斯（Alexandre Dreyfus）表示，粉絲代幣讓巴黎聖日耳曼隊獲益匪淺，其他球隊也可仿效巴黎聖日耳曼隊，用粉絲代幣來支付球員薪水。