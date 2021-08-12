台灣百和（9938）及百和興業-KY（8404）自結今年前七月獲利及EPS，聯袂創同期新高！台灣百和今年前七月合併營收119.94億元、年增38.9％，創同期新高，12日自結今年前七月稅後盈餘14.07億元、年增63.7％，EPS4.72元，高於去年同期2.89元，均創歷史新高。同樣地，百和興業12日自結今年前七月稅後盈餘9.92億元、年增2.09倍，EPS為3.15元，優於去年同期1.02元。 因認列旗下百和興業7月房地產營收1.26億元，台灣百和自結7月合併營收約13.13億元、年增26.31％，創同期新高；若不計認列百和興業的房地產收入，7月合併營收年增21.4％。台灣百和12日自結7月稅後盈餘1.39億元、EPS0.46元，若不含房地產，EPS降至0.43元。

台灣百和累計今年前七月合併營收119.94億元、年增38.9％，創同期新高，若不含認列百和興業前七月房地產收入、年增26.4％，12日自結今年前七月稅後盈餘14.07億元、年增63.7％，EPS4.72元，高於去年同期2.89元，均創歷史新高，若不含房地產，EPS降至3.68元。 百和興業自結7月合併營收6.88億元、年增54.79％，創同期新高，12日自結稅後盈餘6838萬元，EPS0.22元；累計今年前七月合併營收69.88億元、年增65.9％，也創同期新高，12日自結今年前七月稅後盈餘9.92億元、年增2.09倍，EPS為3.15元，優於去年同期1.02元。 百和興業表示，去年因受到新冠肺炎疫情衝擊，訂單需求受到影響，致使公司營收減少，但伴隨許多國家疫情穩定，客戶訂單回升，讓公司今年前七月合併營收出現年增65.9％。

台灣百和透露，若含房地產營收，公司7月主要產品營收占比，分別為織帶/鞋帶44.6％、黏扣帶14.6％、鬆緊帶10.9％、房地產9.5％、射出帶10％、針織經編緹花6.3％、其他2.9％，及粉體塗料1.2％。

若含房地產營收，台灣百和今年前七月各廠營收占比，分別為旗下百和興業58％、越南廠19％、台灣廠15％、印尼廠6％、北美及大陸其他廠各為1％。

台灣百和說，集團面料系列，包括針織經編緹花網布，及梭織緹花布。由於新產品產能逐漸拉高，集團2021年針織經編緹花營收，已明顯放大。

法人透露，台灣百和約二成營收，來自Nike的貢獻，因公司新品梭織緹花布通過Nike認證，目前訂單已放量，可增添未來營運動能，第三季營運逐月增溫，預料9月將是下半年營運最旺的月分，有機會拉高今年第三季合併營收的表現。