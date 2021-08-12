電動車龍頭特斯拉執行長穆斯克12日在推特上，回應有「女股神」封號的方舟投資創辦人伍德（Cathie Wood）的推文，強調特斯拉持續面臨供應鏈問題。穆斯克寫道，「我們的營運遭受極大的供應鏈瓶頸，很缺『標準』的汽車晶片。」伍德日前才將特斯拉與蘋果相提並論，但沒多久減持特斯拉股票套現。