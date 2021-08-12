特斯拉穆斯克與女股神推特上過招 23:412021/08/12 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電動車龍頭特斯拉執行長穆斯克12日在推特上，回應有「女股神」封號的方舟投資創辦人伍德（Cathie Wood）的推文，強調特斯拉持續面臨供應鏈問題。穆斯克寫道，「我們的營運遭受極大的供應鏈瓶頸，很缺『標準』的汽車晶片。」伍德日前才將特斯拉與蘋果相提並論，但沒多久減持特斯拉股票套現。 寧波舟山港染疫 封閉管控 降級開吃《台北台中米其林指南2021》必比登推介名單公布 #特斯拉 #穆斯克 #女股神 #推特上 #供應鏈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中概股重挫 兩專家看好後市 04:102021/08/12 全球財經 跨鏈協定Poly Network 遭駭走6億美元 04:102021/08/12 全球財經 道奇女球僮一撲成名 真實身分被起底 網全戀愛了 10:572021/08/12 搜奇 貝萊德大砍阿里！持股驟降逾7千萬股 套現4170億元 19:202021/08/12 財經 26家賺逾一股本 大勝去年 04:102021/08/12 財經要聞 陸駐立陶宛大使：再見了！立陶宛 09:202021/08/12 兩岸 陳時中否認3＋11是破口 民眾黨痛批出事落跑衝第一 21:312021/08/12 政治 玉穗溪斷橋勘災 高市桃源區代遭泥流沖走 04:102021/08/12 社會新聞 回敬華府制裁 白俄羅斯要求美減少大使館人員 14:442021/08/12 國際 氣質主播下海被跟時事挖「醫師小三片」 網驚：暗黑版許藍方 22:532021/08/12 娛樂 3星座女最容易被暗戀 人緣極好走哪都受歡迎 19:002021/08/12 運勢 財經熱門新聞 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 美股泡沫全怪聯準會 他怒揭真相砲轟：真的很白癡 - 財經 鬼月…台股這一波狂殺500點 背後驚現2大凶兆 - 財經 疫情炸出航運新危機 美業者最害怕的夢魘將至 - 財經 5倍券與發現金有何不同？謝金河1句神比喻 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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