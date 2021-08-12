水餃是坊間的家常美食，但好吃的水餃除了用料要實在，下水煮的火候也要拿捏得準確才會好吃。水餃常見的烹煮方式是要在滾水中不斷加水，以確保外皮的彈性，但一位網友嫌「一直加水太麻煩」，好奇有沒有不加水的煮法。一位食品專業的網友分享煮水餃的訣竅，表示只要控制好水溫，不論是煮冷凍水餃、生鮮水餃，都能燒出一手好水餃。

「煮水餃不加水會怎樣嗎？」一位網友在PTT上表示， 很多人都說煮水餃是「滾了加水，滾了加水，滾了再加水，然後浮起來就好了」，步驟卻稍嫌麻煩，難道就不能「不加水直接一直煮」？只要煮到熟就好了。

「可以不加水，但要改變煮法，不然皮會破」、「水滾後扔水餃，轉小火蓋鍋蓋，等七分鐘撈上來」、「冷凍的很容易把皮煮破都沒熟，常溫的可以不加水一直煮到熟」。網友紛紛認為，加水的關鍵在於防止水溫過高，導致外皮破掉，同時，一位擁有食品專業的網友大方分享煮水餃的訣竅。

該網友指出，常見的生鮮豬肉水餃，水滾之後應轉小火，再把水餃丟進去，「這時候看水餃多寡，丟十個水餃進去，水溫會下降到70度C，那麼一樣維持小火就好」。讓它慢慢滾，水餃皮會慢慢糊化，裡面的豬肉餡也會慢慢熟。

由於豬肉熟化溫度是72度C，煮生鮮豬肉水餃時，水滾之後應轉小火，再把水餃丟進去，控制中心溫度在70度C左右。（圖／示意圖，達志影像）

該網友進一步解釋，依據CAS優良農產品的肉品驗證基準，豬肉的熟化溫度（中心溫度）是72度C，若水溫如果超過80度Ｃ，則會造成外皮過度糊化，「這時候就會皮爛掉，所以加點水是為了讓溫度下降，別讓澱粉過度糊化。」

至於冷凍水餃，一樣是把水煮滾，由於丟水餃下去後會降溫，所以轉小火慢慢滾，水溫維持大約70-75度。「若發現溫度要超過80度了，就加點水或把火關小一點 ，讓水分進去澱粉結構、讓它膨潤，接著鍋內的溫度會慢慢讓豬肉到達72度C以上，又不會太熱導致肉柴掉。」