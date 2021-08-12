高雄市水利局與公路局三工處甲仙工務段等人員12日在六龜區冒雨清淤。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市六龜區新發里和平路大雨過後側溝持續冒水成災，高雄市水利局12日與區公所、里辦公處至現場勘查，冒水原因是台27道路側溝於上周豪雨期間遭土砂淤塞，長度約有30公尺。水利局等人員今晚冒著大雨清淤，已經於晚間10時完成清淤工作。

新發里和平路近來幾乎只要下大雨，幾乎都會淹水。12日晚間，六龜區、桃源區等下起傾盆大雨，幸未傳出災情。水利局與公路局等人員在和平路附近冒雨指揮交通，完成清淤工作。

水利局指出，該路段為公路局管轄之台27線新發路段，受0806豪雨時坡地坑溝土砂下移影響，造成台27線部分側溝淤積僅剩1／3容量，11日傍晚6時降雨時雨量達101mm，超大豪雨及側溝收納不及造成路面淹水。

水利局表示，勘查後已請水土保持局台南分局支援2部怪手，做側溝頂蓋打除及清淤，公路局三工處甲仙工務段調派山貓及卡車清理路面土砂及載運淤泥，並請六龜區公所協助當地交維、安全警示等作業，在3個單位協調分工下，相關機具及施工人員約於下午2時進場施工，已於今晚10點完成淤塞土砂清淤作業，緊急恢復側溝排水功能，後續側溝復舊工作，由公路局接辦。