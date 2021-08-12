張鈞甯在電速劇《清單速配中》第2集中，親送速配禮物給金曲歌王Leo王，沒想到對方一記「膝蓋碎甘蔗」，超MAN模樣拿甘蔗給張鈞甯，讓她當場驚呆，直喊如果現實生活遇到這樣男人會不知所措。

阿達也在《清單速配中》特別演出，他坦言張鈞甯是他這種小胖哥心中的夢幻女神，但他僅在張鈞甯幻想情節中出現，是眾男星中唯一沒有與張鈞甯對到戲的人，甚至沒有台詞，讓他有點慌張。

阿達此次1人分飾4角，甚至有男扮女裝的演出，笑喊自己小有涉獵，曾在〈自拍〉、〈死定了〉MV分別穿過女裝，恰巧這2支MV都有入圍金曲獎最佳音樂錄影帶，自認相當有品味。他還特地吃胖詮釋宅男角色，讓自己看起來有足不出戶模樣。

阿達劇中分飾4角。（PChome線上購物提供）

該劇描述透過購物的配對，讓購物者更加了解自己，特別演出的阿達坦言相信網路配對，透露周遭親友都是透過網路找到另一半，直呼：「希望異性可以因看到我的照片來認識我。」

談到若想在購物清單上放上什麼物品？阿達平常會打羽毛球，透露會想放羽毛球拍，讓對方看出自己很喜歡打羽毛球。疫情期間，他買了一個火烤兩用的電磁爐及電玩等。