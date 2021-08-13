韓國電影《天坑》宣布9月2日將在高雄舉行首映，引發網友熱議，不少網友原本以為是網路惡搞圖，沒想到一查後發現竟然是真有其電影，紛紛留言：「這是在暗示什麼嗎」、「選在高雄首映不怕被出征？」

由車勝元、李光洙、金成昀領銜主演的電影《天坑》即將在台灣上映，但片商在臉書宣布高雄為首映場，由於高雄才剛經歷淹水、6天5坑、橋被沖毀等災情，時機點敏感，文宣曝光後也引發聯想。

鄉民看到紛紛留言：「還以為是網友惡搞圖，結果還真有這部電影」、「這片商不怕被出征嗎」、「太符合時事了吧」、「也不用進電影院，高雄馬路上就有免費的可以看」、「片商很會XD」、「這要叫辱高 還是辱雄？」、「是韓國人來拍高雄紀錄片嗎」、「首映地點也選得太妙」，但也有人不滿「玩這種梗適合嗎」、「這炒作太over了」。

《天坑》由「Running Man」李光洙與車勝元領銜主演，製作團隊此次斥資115億韓元(約2億7500萬新台幣)拍攝，雖然定位為災難片，但也充滿著韓國電影一慣的幽默搞笑片段，也讓不少人期待。