樂團「魚丁糸」和億萬票房導演程偉豪首次跨界合作，為新專輯打造專屬迷你影集《池塘怪談》，雙方接受myVideo專訪，透露先是有專輯歌曲才催生出迷你影集的故事。

談起創作過程，程偉豪說，這次合作出乎意料順利，彼此頻率相近、默契十足，劇情主要從魚丁糸的過往經歷出發，呼應他們在人生中遇到的友情、背叛和選擇，在配合新專輯的音樂風格，以平行時空題材幽默詼諧的述說故事。

《池塘怪談》故事背景設定在2004年，呼應魚丁糸前身「蘇打綠」出道的年份，回憶2004年，魚丁糸透露新人時期的辛苦過往，小威說：「我記得那時有場演唱會結束後，是我跟阿福把全場1000張觀眾椅子收拾好才離開。」

《池塘怪談》是導演程偉豪新作。myVideo提供

家凱也說，那時候的衣服都是青峰幫忙買的，青峰笑著補充：「你們連上台前的頭髮也是我抓的啊！」意外透露在當時身為主唱的他還得身兼造型、髮型師。青峰更回憶，當年中秋節被安排到一處里民大會演唱，現場長輩都不認識他們，最後只能一直唱鄧麗君的歌到結束，心酸又逗趣的回憶讓團員笑翻。

《池塘怪談》影集由「大鶴」林鶴軒、陳姸霏、石知田主演，劇中也能看到魚丁糸成員家凱、阿福、小威客串演出的彩蛋身影。關於成員們的表現，程偉豪說，小威鬼點子多、反應很靈活，所以給小威安排比較多的戲份和台詞讓他發揮。至於哪位成員對演戲的野心最大，程偉豪笑曝：「肯定是家凱，他只有一個鏡頭、一句台詞，事前還跑去找戲劇指導特訓，野心真的非常大！」

《池塘怪談》將於8月12日至9月9日，每周四晚上8點於myVideo獨家首播，一次連播2集；由魚丁糸演唱的影集主題曲〈我就奇怪〉也在MyMusic同步上架熱播。《池塘怪談》以校園裡的平行時空為題材，被問到若能穿越時空的話，最想回到什麼時候？阿福有感而發表示：「我想要穿越回到家凱結婚的前2個月。」

魚丁糸與導演程偉豪跨界合作，大夥線上分享。myVideo提供

他的答案讓其他團員都露出疑惑神情，阿福這才道出他無法完成的遺憾，「因為我跟老婆交往這麼久，應該要第一個結婚的，怎麼最後讓家凱搶先了，所以我想回到2個月前，趕快跟女友求婚。」

提及學生時期的荒唐事跡，阿福又分享，他曾和20幾個球隊的男生，喝醉後在政大後山裸奔，被爬山阿姨看到，青峰聽了幽默回應：「難怪阿姨這麼喜歡去爬山，因為真的可以看到很多東西，呷好道相報！」

此外「怪」字在「魚丁糸」新專輯與《池塘怪談》影集中成為互相呼應的一大主題，青峰笑說：「為了一張專輯拍了一部影集，這還不夠怪嗎？專輯中〈我就奇怪〉這首歌也很奇怪，反正一切都很怪！但這次『奇怪』是正面的意思，是一種發揮創意的方式。」還自豪大呼：「我就奇怪！我全家都奇怪！」