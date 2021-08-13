若想闖出成功的事業，天分跟努力缺一不可，搜狐網命理專欄點名，生肖屬虎、龍、羊的人從8月下旬起受到財神眷顧，事業路大開，可望越走越穩，迎向美好的富貴人生。

▍1.生肖虎

屬虎的人很有事業心，自我要求高，習慣把生活中每一件事情都做到完美，否則他們就會不甘心，他們大多把心思放在事業上，有時會活得比較累，但在今年8月下旬至9月期間壓力將減少，很多事情都能按照進度進行，無論在職場打拚或做生意都不會遇到困難，只要持續努力堅持到底，成功就近在咫尺。

▍2.生肖龍

屬龍的人天生能力優秀，總是縱橫四海，從來沒有輸過，加上他們的性格非常樂觀，想法也十分成熟周到，可以舉一反三，年紀輕輕就能找到自己想發展的事業，但他們很謙虛，無論自身條件多好，都想繼續進步，不容許自己偷懶或浪費時間，自然能穩定朝目標前進。從8月下旬起，他們的生活會越來越順遂，在好運降臨之下，能成功走向理想生活。

▍3.生肖羊

屬羊的人個性積極樂觀，為人大氣好相處，總有很多創新的想法，時時刻刻都保持思考狀態，不會輕易放過賺錢的商機。在今年8月至12月期間，屬羊的人在生意和事業上會有很大進步，各方面的成績都讓人欽佩，加上他們事業心強大、熱情敢拚，賺錢的道路能越走越穩，不用擔心走下坡。