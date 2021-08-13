以色列遊戲公司 BUFF Technologies 成為以色列首家在本地上市的遊戲公司。該公司開發的應用程式 BUFF.Game 讓使用者可以在邊玩遊戲時，便賺取BUFF 積分，成為一種賺錢的方法。

以色列公司 BUFF Technologies 已經成為第一家在特拉維夫證券交易所上市交易的本地遊戲公司。該公司在8月8日宣布已從投資者手中那裡募得超過 930 萬美金，即將開始在特拉維夫證券交易所開放交易。該公司的三位創始人和控股股東是 Elay de-Beer、Ophir Gertner 和 Ophir Sarapi。

BUFF 的平台是為遊戲玩家（電子競技）設計的，它支援並營運世界上一些最著名的遊戲：Fortnite、絕對武力（CS:GO）、英雄聯盟、火箭聯盟等等。該公司參與了與以色列遊戲新創公司 Overwolf 的合作協議，後者開發了一個電腦遊戲外掛程式平台，最近籌集了 5200 萬美元。

BUFF的運作模式很簡單，使用者只要在 App Store 或者是 Google Play下載 BUFF.Game，並在玩遊戲時確保該應用程式有在後台運作，該平台會透過人工智慧識別玩家在各種遊戲中的成就，獎勵玩家並允許他們獲得「Buff積分」。玩家可以透過獲得的積分在交易平台上購買相關的配件或造型，或是可以直接轉換成現實世界中的現金。

BUFF 首席執行官 de-Beer 表示：「我們感謝投資者表達了他們的信心，並將 IPO 視為公司發展的一個重要里程碑。全球遊戲市場規模巨大，並且正在繼續快速增長。」「我們的戰略是繼續加速我們的活動，同時擴大業務合作，不斷改進我們的技術並增加營銷和分銷活動。」

編譯：Fang Hsuan Hsu 核稿：William Lin 資料來源：CTECH

原文來自 TBE 科技東西