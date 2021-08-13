擁有電子支付 VNPay 的 VNLife 宣布，它已在由美國投資者 General Atlantic 和 Dragoneer Investment Group 共同領投的 B 輪融資中籌集了超過 2.5億美元。透過這項投資，VNLife 確立了其作為越南第二大科技獨角獸的地位。

VNLife 由 Tri Manh Tran 和 Mai Thanh Binh 於 2007 年共同創立，Mai Thanh Binh 是越南最大的遊戲公司之一越南電子競技（現為 Sea Group 所有）的前首席執行官。

VNLife 的核心金融技術部門是 VNPay，它為該國 22 家銀行的移動應用程式提供支持，其中包括 Agribank、Vietcombank、VietinBank 和 BIDV 等頂級銀行。據 VNLife 稱，VNPay 允許每個月超過1500萬活躍消費者轉賬、支付帳單、儲值移動信用卡、預訂巴士票，甚至購買雜貨。

該公司還運行 VNPay-QR，這是一個可互操作的無現金支付網絡，為 2200 萬用戶和超過 150000 家商戶提供服務。VNLife 的其他子公司包括旅遊科技服務 VNTravel 和一個旨在幫助商家將其產品數位化的新零售部門。

該輪融資是該國最大的一輪融資之一，PayPal Ventures 和 EDBI 以及現有投資者 GIC 和 SoftBank Vision Fund 1 也參與了該輪融資。

據報導，VNLife 在 2019 年從 SoftBank Vision Fund 和新加坡國家基金 GIC 獲得了 3 億美元，但這家越南公司當時並未正式宣布該輪融資。

根據一份聲明，隨著越南日益數位化，VNLife 打算利用新資金進一步探索與開發越南巨大市場。

去年在接受Tech in Asia採訪時，VNLife 董事總經理 Niraan De Silva 表示，該公司在 2019 年的一輪融資之後已經成為「霸佔北部的單一獨角獸」，該輪融資由軟銀願景基金和新加坡的 GIC 參與。

隨後，在谷歌、淡馬錫和貝恩公司關於東南亞數位經濟的2020 年報告承認 VNLife 是該國繼遊戲和娛樂公司 VNG 之後的第二家科技獨角獸。

憑藉新的資金，VNPay 在獲取資金方面已經超過了電子支付行業的大多數競爭對手。雖然 VNPay 本身不像電子錢包那樣運作，但 VNPay-QR 仍在與 MoMo 或 Moca 等電子錢包競爭用戶和商家。

根據Tech in Asia 的數據，VNPay 的競爭對手 MoMo 在今年早些時候也籌集了 D 輪融資，迄今已獲得約 2.327 億美元的投資。此外，MoMo 最近收購了一家人工智能新創公司，以更好地利用其 2500 萬註冊用戶的數據。

據估計，越南 70% 的人口仍然無法或無法獲得銀行服務。這意味著，對於能夠實現金融服務多元化並有效地將獲得的電子貨幣化的參與者來說，大門仍然敞開著。

編譯：Hsu Fang Hsuan 核稿：William Lin 編譯

原文來自 TBE 科技東西