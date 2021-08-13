在2003年國際知名期刊歐洲泌尿雜誌（European Urology 2003;44:352-4）揭露，勃起功能障礙是代表血管亞健康變化的第一個徵候，如同冰山的山頂上的冰帽。

因為陰莖血管動脈在人體動脈是屬於小血管（1-2mm），而心臟冠狀動脈（3-4mm）、頸動脈（5-7mm）、大腿動脈（6-8mm），血管產生病理變化通常是全身性的，所以越小的血管越容易受到明顯的影響，而較早期就產生所支配器官功能受損的症狀。

當已經有潛在的未爆彈存在，若未及時拆彈，勢必未來某時刻就會引爆，而形成重大的健康危機，例如：心肌梗塞、腦中風……等。

因此當陰莖動脈因為各種不同的危險因素，而開始造成它的病變，就會影響到性衝動刺激時動脈無法適時擴張，因此就無法使大量動脈血液灌注進海綿體。所以在初期便出現勃起硬度微軟的情形（約歸類於Gr3，帶皮香蕉）。這就是身體在提出警告了，也吹起青春小鳥可能準備離去的第一聲號角。

若忽視這個亮起來的警示黃燈，不去探究原因且修正它們，安全的危機就會出現在不久的將來，健康也將亮起紅燈。

●把握黃金關鍵時刻，打斷惡性循環（陽偉→微軟→微勃→不舉→陽萎）

前面內容有提到從2006年台灣男性醫學會，針對成年人勃起硬度的調查報告，可獲知23％（約150萬人）男性處於微軟硬度（Gr3，帶皮香蕉）。針對這個族群的男性朋友再進一步採取「性功能評量表」評估，結果發現其中有91.5萬男性已經處於勃起功能障礙的情況了。

而更令人驚訝的是，這91.5萬男性朋友中，有高達89％（82萬）人並未察覺自己有勃起功能障礙問題，因為沒有病識感，當然也沒有去尋找專業醫師協助。因而斷送了在黃金關鍵時刻介入，失去打斷惡性循環的大好時機。

為什麼在本書中我一直要強調且傳達:「微軟」時是介入勃起功能障礙問題和評估男性健康的黃金關鍵時刻呢？

因為血管變化是屬於全身性的，陰莖動脈屬於管徑較小的動脈。所以血管阻塞產生的影響初期就容易於勃起功能表現中呈現出來。此時若未能適時矯正，就更容易產生嚴重的症狀及病程的持續發展。

在一連串的惡性循環下，勃起硬度由陽偉→微軟→微勃→不舉→陽萎，最後「無望再舉（陽萎）」，往（房）事只能回味了。同時身體其他器官也會因為血管問題未被解決，而持續的產生病變，將來必會依序出現影響身體的健康狀態。

倘若當發現初期變化，如微軟徵候時就能積極去了解、介入，有很大機會打斷進入惡性進展的宿命歷程，由微軟重回堅挺的小黃瓜。

因此「在意」或是「不在意」身體顯示出的警訊，其結果是完全不同的。「在意」則青春小鳥就有機會能再度回來；「不在意」則可能如青春舞曲歌詞唱的「美麗小鳥一去無影蹤，我的青春小鳥一樣不回來，我的青春小鳥一樣不回來……」。

(本文摘自《堅持》/時報出版)

【內容簡介】

男性的「微軟」，代表身體對你的健康已經提出了警訊！泌尿科診間常見的12個有關初老症狀，及男性性能力表現的相關迷思。性功能是可以復健的！好的復健計畫，可使功能恢復到最佳狀態。

以治療、矯正、保健、保養的綜合觀點，提出「融合醫療」整合性的專業保健與治療攻略。

當「微軟」時，是介入勃起功能障礙問題和評估男性健康的黃金關鍵時刻！

◎為什麼小便越來越慢？甚至滴到褲子？

◎為什麼晚上需要起來上廁所？

◎為什麼早上小弟弟不再升旗？

◎為什麼需要花很多時間及力氣才能硬起來，但是進去後很快就軟了？

◎為什麼人到了中年容易無精打采，沒有朝氣？

◎為什麼射出的精液量沒有像以前多？

◎不射精對身體會有傷害嗎？

◎為什麼射精後想來第二次勃起所需要的時間越來越長？

◎為什麼我的小弟弟越來越短，現在只剩下排尿功能了？

◎我的小弟弟會比別人小嗎？

◎陰莖增大加長手術是不是可以讓我性能力更好？

◎口服壯陽藥是否安全？以後做愛做的事都只能靠壯陽藥物嗎？

任何的治療保健、保養規劃，應該是要全面性的，且要提早介入；而不間斷的持續進行，更是最重要的一環。莊豐賓醫師幸福門診20年的臨床經驗一一解惑。

【作者簡介】

莊豐賓

畢業於國防醫學院醫學系和東吳大學法律在職專業碩士。曾任三軍總醫院泌尿外科主治醫師、美國克里夫蘭醫院臨床研究員。

現為教育部部定助理教授；三軍總醫院、台北宏恩醫院泌尿外科兼任主治醫師，莊豐賓幸福診所院長，國内知名大藥廠醫學處長。

王蘭芬

畢業於東吳大學英文系，曾於北京大學中文系當代文學研究所就讀，當過報社記者，主跑影劇和藝文新聞，曾獲第五屆「兩岸新聞報導獎」。著有小說《圖書館的女孩》、《影劇小記者的秘密日記》、《旋轉木馬嘩啦啦啦》、《夏天與甲蟲的故事》、《寂寞殺死一頭恐龍》，散文集《沒有人認識我的同學會》、《故事許願機》。