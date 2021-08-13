美國本土首次出現只有熱帶氣候地區才會有的類鼻疽病（melioidosis），目前已有4人感染，當中2人死亡，感染源仍不明。

美國本土首次出現只有熱帶氣候地區才會有的類鼻疽病（melioidosis），目前已有4人感染，當中2人死亡，感染源仍不明。

科技新聞網站「生活科學」（Live Science）報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）9日通報，美國本土出現4起類鼻疽病病例，這些人是在3月至7月間確診，分別分布在喬治亞州、堪薩斯州、德州及明尼蘇達州，當中2人不幸病逝，另外2人住院好長一段時間才康復。

其中一名患者還是身體相當健康的4歲小女孩，她在加護病房住了一個月，期間需要呼吸器輔助，腦部也受損，小女孩目前仍未完全康復。

值得注意的是，類鼻疽病是一種熱帶氣候疾病，由類鼻疽桿菌（Burkholderia pseudomallei）引起，這種病菌主要在熱帶氣候中生長，常見於東南亞及澳洲北方，美國領土也有這種病菌生長，不過是在加勒比海地區的波多黎各及維京群島。

另外美國本土每年也有約10多例類鼻疽病病例，不過幾乎全是境外移入，確診者都有相關地區旅遊史，這4起案例最不尋常的地方在於4名患者都沒有相關旅遊史。

美國CDC已經檢測了超過100項確診者住家周遭的物品、土壤及水質樣本，沒有樣本檢測出類鼻疽桿菌。

另外CDC指出，經過病菌基因定序，這4名患者身上的菌株相似，可能有共同感染源，而且和東南亞的菌株相近，官員懷疑，患者可能是從進口的物品感染病菌，可能的來源包括食品、飲料、個人護理及清潔產品。

報導指出，人類接觸到類鼻疽桿菌後，通常需要數周時間才會發病，讓衛生官員追蹤感染源的工作變得更加困難。

類鼻疽病的症狀相當廣泛，這4名患者分別經歷了咳嗽、呼吸困難、虛弱、疲憊、噁心、嘔吐、間歇性發燒、以及軀幹、腹部、臉部長疹子等各式各樣症狀。

CDC指出，有潛在健康問題的民眾，罹患類鼻疽病的風險較一般人高，主要風險因子包括糖尿病、肝臟、腎臟疾病、慢性肺部疾病、癌症，或是其他削弱免疫系統的症狀。

美國的這4名患者中，有2人本身有危險因子，不過另外2人沒有相關因子。