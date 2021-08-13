即將迎來一年一度浪漫的七夕情人節，不論是目前還在探索中的單身男女、或是已經找到命定對象的佳偶，這一天都要記得大聲呼喊愛！相信大家都熟悉七夕源自於牛郎與織女的神話故事，不過，對於Z世代女性來說，這對CP可能還無法登上#CoupleGoals 成為令人稱羨的情侶互動榜單，畢竟細細想來他們的愛情故事居然從偷衣服開始！

或許你不是非常了解，其實身為七夕情人節的女主角，織女曾經是位居住在天上的仙女，善於設計製作時髦美麗的雲錦天衣；然而，在一次與姊妹們下凡來洗澡的情境下，衣服卻被牛郎偷走，因此結下了本人也無法推託的姻緣，不過如果織女是活在現代的女性，能夠使用Tinder探索並選擇自己想認識或交往的對象，或許就不會輕易投入一個偷走她衣服的男人的懷抱，而是能夠奪回愛情主導權！

因此，在2021年的七夕情人節，社交軟體Tinder與研究傳統文化及學術領域的大學講師吳燕真老師合作，還給織女以及我們從小聽到大的那些神話故事女性人物們選擇愛的權力！「神話故事反映了當時的社會氛圍或人類行為，在不同時空背景下常被賦予新的詮釋，女性在愛情當中的角色和態度改變就是一個值得探討的話題，」吳燕真老師說道：「隨著現代人更做自己、擁有更開闊的心胸去探索，女性的樣貌也被描繪得更勇敢積極主導自己人生劇本。」包括目前孤單居住在月亮上的嫦娥、渴望自由戀愛的祝英台、以及無法在愛人面前做自己的白娘子，擁有了個人最獨特又真實的Tinder個人檔案之後，他們想必能完美示範現代女性如何探索社交圈、與志同道合的對象創造連結，一手撰寫並執導專屬自己的愛情故事！

吳燕真老師現於輔仁大學擔任講師，已有九年的大學教學經歷。除了研究傳統文化以及國文學術領域之外，經常將古典文學與現代議題結合，進而探討性別相關議題以及女性在歷史和現代社會所承受的性別刻板印象。

而在許多古代神話故事裡，如果站在這些女性們的角度思考，他們也都在愛情裡缺少了自由探索與選擇的機會，無法隨心所欲的主導自己的感情生活！因此，慶祝現代人們能夠自由並勇敢追愛的權力，不如來一同嘗試想想「織女、嫦娥、白娘子、祝英台」四位奇女子可能在Tinder勇敢追愛的模樣。

登上Tinder，你也能運用個人檔案充分展現自信、做最真實的自己，又或是透過Tinder興趣標籤交到志同道合的對象，主動出擊、右滑追愛！