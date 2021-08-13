貨櫃三雄上月召開法說會和股東會，對下半年和明年展望抱持「審慎樂觀」態度，但外界關注焦點在於，明年能否維持今年表現甚至超越。財信傳媒董事長謝金河表示，航運股殺回到季線，除了反應市場對景氣反轉的疑慮，同時也對先前市場當沖力道太過凶猛的宣洩，他認為，明年航運景氣好壞難預料，但貨櫃航運股多空會在這裡僵持一陣子，目前馬士基等國際大航商走勢仍硬朗，因此台灣貨櫃三雄單獨走跌機率不高。

謝金河指出，貨櫃航運的好，全市場都知道，關鍵在第四季的淡季，或是到明年，景氣的強度有多大？大家都認為貨櫃航運是景氣循環股，因此，股票要賣在低本益比，造成七月貨櫃航運股腰斬級的肅殺。

他分析，一方面反映市場對景氣反轉的疑慮，另一方面也反應先前市場當沖力量太過凶猛造成的後座力，現在提前宣洩市場對明年景氣可能下滑的疑慮，股價殺回季線後，這裡會形成一個多空轉折，看好的人進場，看壞的退場。

「牽動貨櫃航運股價最大的力量是基本面，按照過去經驗，貨櫃航運景氣來去匆匆，大好光景不長，大壞十幾年，一旦高檔套牢，必定血本無歸。這十幾年來，貨櫃航運股面臨景氣循環的宿命，這一次有沒有機會打破歷史魔咒？為什麼貨櫃航運的急跌後在低檔換手，這是很重要的背景。」

謝金河提到，市場上多數不具備看到明年景氣好壞的「鷹眼」，他判斷貨櫃航運股多空會在這裡僵持一陣子，看不清方向時，不妨看看國際大航商股價，馬士基最高是18750丹麥幣，如今17910丹麥幣，回檔沒有很多，赫伯羅特最高到208.9歐元，如今是207.2歐元，在高檔，中遠海控股價跟高檔約有15％差距，南韓現代商船從51000跌到38850韓元，漲幅最大也跌得比較深。

「國際大航商走勢仍硬朗，台灣貨櫃三雄單獨走跌機率不高，不妨等待當沖客退場後籌碼沉澱。」謝金河認為，從貨櫃航運延伸下來的是台灣低本益比股的比價拉力，以貨櫃三雄來說，如果他們今年EPS在35元左右，現在的PE大約在3～4倍之間，如果股價腰斬後不能挺住，這也意味台股做頭往下機率高，全市場本益比有向下壓縮的壓力。