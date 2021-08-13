農曆7月「鬼門開」總有許多禁忌，民眾都盡量減少就醫，也都避免在這個期間進手術房開刀，不過，精神科、身心科門診卻是例外，鬼月反而成為旺季，開業精神科醫師楊聰財指出，最近門診人數就多了一點，許多人因緊張憂慮，睡不著，甚至疑神疑鬼而前來就醫。

楊聰財表示，從腦科學來看，古人生存環境較差，夜間缺乏燈火，因此，潛意識裡就怕黑、怕未知的事物，而這些較負面生活經驗傳承下來，讓大部分人仍是怕黑，到了深夜，月黑風高，更常會自己嚇自己。

一般人如此，到了鬼月，部分思覺失調症病人也常喊著看到鬼影，楊聰財說，不少合併幻覺及妄想等精神症狀患者主訴看到好兄弟，必須透過藥物，來減輕幻聽幻視症狀。

除了思覺失調症，中老年婦人通常體質較為敏感，到了農曆7月，除了忌諱特別多，也常因為焦慮而失眠，精神不濟，容易恍惚，進而增加幻聽幻視的機率。

至於鬼壓床，楊聰財解釋，這屬於「睡眠麻痺、睡眠癱瘓」，明明處於熟睡期，應沉睡中，卻突然醒來，此時，意識清楚，但四肢卻無法動彈，就認為這是「鬼壓床」。

一般來說，人體睡覺時，啟動睡眠機制，關掉大腦活動與肌肉運動，如果發生睡眠癱瘓，神經傳導出問題，關掉肢體肌肉運動，卻沒關掉大腦，以致病人清醒，四肢卻動不了。

楊聰財建議，如果出現類似狀況，不用焦慮，試著靜下心來，持續吐氣、深呼吸，四肢就會逐漸恢復功能。幾次下來，見怪不怪，就不會陷入鬼壓床的恐懼中。

如何降低鬼壓床？楊聰財提醒，應該少喝茶、咖啡，避免攝取過多咖啡因。睡前不要劇烈運動，多聽輕柔舒緩音樂，以減少晚上睡覺時，出現腦部清醒、四肢無力等症狀。

此外，「腿不寧症候群」患者也常被枕邊人懷疑鬼上身，因為「多巴胺」分泌太旺盛而使腿部神經傳導訊息過多，睡覺時突然踢腿、晃動，而被認為鬼附身。如有類似症狀，建議積極就醫，找出病因，服用藥物，就能降低異常行為。