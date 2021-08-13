《正常發揮》

台灣本土疫情爆發，國內疫苗施打人口涵蓋率不斷攀升，但是疫苗短缺現象，讓民進黨政府滿意度跌至谷底，部分縣市甚至出現疫苗分配短缺的情況。外界認為，行政院推出5倍券是為了2022縣市長選舉，前民進黨立委郭正亮卻表示，距離2022年縣市長選舉還太遠，為了年底公投比較實在。而被問到行政院長蘇貞昌若硬推5倍券，2022民進黨選舉恐會崩，為什麼還要硬幹？他們以為民眾拿到錢會感激他們，郭正亮此時竟脫口說，「蘇貞昌認為會，不然他為什麼要硬幹」。

針對行政院推出5倍券，中天政論節目《正常發揮》主持人王又正12日表示，蔡政府去年支持度高，若要硬幹，他能夠理解，但今年因為疫情嚴重，大家有了經驗，反對聲音更高，蔡政府支持度也變低，為何還要硬幹？他若是總統蔡英文、蘇貞昌，他會怕，因再發展下去，明年就不用選了，會崩，他們以為民眾拿到錢會感激他們，其實並不會，那為什麼還要硬幹，這就是核心問題。郭正亮此時回說，「蘇貞昌認為會，不然他為什麼要硬幹」。

郭正亮指出，因距離2022年縣市長選舉還太遠，大概還有半年，比如5倍券9月30日印出來，使用到明年3月，說是為了年底公投還比較實在。若把它理解成議題取向，老百姓的不滿也會反映在投票上，因現在生活困難嘛；蘇貞昌的邏輯是，多少有額外的錢來消費，所以他認為這是有益的。

郭正亮表示，民進黨秘書長林錫耀的振興券民調，是自己發明的，現在他看過的民調，反對5倍券的應是66%，正國會當然會看到，而有時民進黨的民調是有策略性的。

蘇貞昌11日赴總統官邸，向總統蔡英文報告「紓困及振興方案」。蔡英文指示，行政院以去年3倍券的成功經驗為基礎，就5倍券的振興政策，提出更加完善計畫。林錫耀則在民進黨中執會上提出振興券最新民調，顯示超過6成支持發放五倍券。民眾對此政策，多數是支持。