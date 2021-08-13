大陸30歲男星霍尊交往9年的前女友陳露，因不滿遭霍尊玩弄感情，昨(12日)在微博曝光霍尊在一個名叫「滬上情慾流」的老司機群組對話紀錄，各種不堪入目的言論，還有向朋友炫耀與小三發生性關係的過程，讓霍尊「謫仙歌手」形象全破功，他參與兩個真人秀節目《披荊斬棘的哥哥》、《拳力以赴的我們》也急切割，證實霍尊已退出後續節目錄製。

星二代出身的霍尊，爸爸是大陸演藝圈知名歌手火風，母親仲小萍更是他在音樂上的啟蒙老師，而他更遺傳父母的優美歌喉踏入演藝圈，憑著一曲《卷珠簾》走紅，還曾為《華胥引之絕愛之城》、《孤芳不自賞》、《華胥引之絕愛之城》等多部電視劇現場片頭、片尾曲。

霍尊遭前女友手撕渣男行徑，昨晚被直擊低調現身機場。(取自搜狐娛樂)

在陳露曝光的霍尊老司機群組對話中，讓霍尊私下渣男一面全現形。霍尊在聊天群組中開心向朋友們炫耀他是如何在有女友的情況下，與一位節目女樂手在私人電影院激戰，同時還自爆因縱慾過度「一晚三槍」、「我兩天一炮，時不時還自己擼管」，導致體力有點透支，幸好「海狗丸也快到了」。

隨著霍尊渣男行徑一一曝光，也讓他原本就不算大紅大紫的演藝事業更加岌岌可危，不僅慘遭兩參與真人秀節目切割，證實他已退出露續錄製，更被大陸官媒《中國文化管理協會網路文化工委》點名違反「演出行業演藝人員從業自律管理辦法」規定，最嚴重將會讓他永久被演藝圈封殺。

然而大陸網友在一邊痛罵霍尊同時，也忍不住好奇他在老司機群組提及的海狗丸到底是何物？其實海狗丸就是一種溫腎助陽的壯陽藥，更有網友幽默形容海狗丸為「霍尊必備丸，一晚三槍，影院開夯」。