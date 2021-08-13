2020東京奧運落幕，中華隊這次拿下了2金、4銀與6銅，刷新歷史佳績，就有網友好奇詢問「哪項運動台灣拿下金牌會暴動」，引發網友熱議，不少人全都直指一個項目，表示若奪金絕對是奇蹟。

網友在PTT八卦版PO文「哪種運動拿金牌台灣會暴動?」，他表示，台灣這次成績不錯，很多項目都是第一次奪牌，但哪一個項目奪金牌，台灣會瘋狂到暴動。

鄉民也留言熱烈討論，給出各種答案：「籃球吧，打贏美國隊全世界一定都會Google台灣」、「足球，但奧運足球純度遠比不上世界盃」、「籃球，但基本上不可能了，先打贏菲律賓吧」、「田徑100公尺」、「一定是田徑百米啊，指標性項目」、「田徑，亞洲人絕對劣勢，若能奪金全世界都會暴動」、「桌球吧，長期被大陸選手壟斷」。

也有許多人直指棒球：「應該是棒球，而且決賽對手一定要是日本或美國」、「棒球，贏一次日本全台就會暴動，超商會推各種優惠」、「絕對是棒球，棒球在台灣是最熱門的，其他項目比較無感」、「」、「當然是棒球，WBC2013打進八強就嗨翻了」、「棒球，而且還真的有一點機會，只是很難，其他籃球足球別想了」、「只有棒球，沒有之一」、「棒球連贏韓國都暴動了，何況如果奪金」、「台灣棒球實力一直有，就是沒有拿牌過」。

不過根據奧運官方消息，下次即將舉辦的巴黎2024，棒球已經正式除名，未來能不能回歸也是未知數。