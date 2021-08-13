原著中，朱天心以細膩文字道出，曾一度將擁有如人類名字的貓咪李家寶送養，關係因而從親密到疏離。（目宿媒體提供）

近年人人都愛貓，自比貓奴也甘願，愛貓的作家不少，而朱天心是出了名的，2005年就曾以散文集《獵人們》述寫自家屋內屋外、街頭巷尾、共享生活場域的貓咪故事。漫畫家阮光民近日則以散文集中的〈貓爸爸〉與〈李家寶〉為題，改編為漫畫《獵人們：貓爸爸、李家寶》，讓朱天心筆下街貓躍然於紙上，描繪人與貓共處的細膩情懷。

日日與蓬鬆柔軟的寵物犬「大壯」相伴，卻能精準捕捉街貓「貓把拔」及家貓「李家寶」的靈動神情。阮光民笑說，不時出現於街頭的一抹街貓身影已然是城市風景，曾有餵養街貓一陣子，餵久了，與貓咪形成默契，只要搖晃鑰匙，牠們就會一一現身，展現親人一面。

阮光民說，但再怎麼樣，他也不敢幫浪貓取名字，「取了名字就有情感，就跟養寵物的心情一樣，我也不想面對離別，每次都只用毛色呼喚牠們。」而《獵人們：貓爸爸、李家寶》也展現這般幽微情感，生命來去，兩隻擁有名字的貓，不免也要與人類告別。

原著中，朱天心以細膩文字道出，曾一度將擁有如人類名字的貓咪李家寶送養，關係因而從親密到疏離，甚至是貓對人心碎。阮光民細細勾勒人與貓間的表情轉折，當別離一刻來臨，儘管旁人有喧嘩吵雜聲，但人與貓的世界卻靜得出奇。

阮光民認為，貓被人送走的情節，漫畫最好的表演方式是像默劇一樣，「有時候傷心是很安靜的一件事，嚎啕大哭反而是釋放，最難過的是只能悶在心裡面，一直無聲的譴責自己。」

阮光民並非第一次將文學作品改編為漫畫，因應文體，他總能翻轉出不同韻味。例如此次改編朱天心的散文，他便將世界一分為二，斑斕色彩僅停留於貓咪身上，其餘世界都是灰階黑白，「在閱讀原著後，我便打定主意這本漫畫將以貓為主角，刻意淡化朱天心的角色。以沒有顏色的世界，隱喻現實中，人類對其他生物的冷漠，希望這本書能夠回歸原著核心，每人都能更尊重其他生命。」