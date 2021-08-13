印度神童阿南德多次針對新冠疫情做出預言，也奇蹟似命中多次，對此萬芳醫院精神科醫師潘建志指出，Delta變異株捉摸不定，讓醫界與科學家傷透腦筋，根本無法預測，痛批阿南德用星座預言億情根本就是在污辱科學家，呼籲大家別再隨他起舞。

潘建志在臉書PO文表示，過去大家對病毒進化的認知，優勝劣敗，想像中突變應該是慢慢累積，一點一滴變的越來越強，但Delta卻完全不是這麼回事，他表示，Delta和其他變種完全不一樣，會突然沒頭沒腦就出現，不像漸進式一個個累積，如今Delta快要一統江湖，其他變種快消失了。

潘建志說，新冠病毒在人體內進化，人類各種行為比方戴口罩，社交距離，打疫苗，死亡，都會影響病毒的進化方向。這不是優勝劣敗的天擇，這是人類有意識無意識的行為推動的【人擇】。人類集體行為本就無法預測，何況是人類行為造成病毒的人擇現像，下一步推算不出來。

潘建志表示，科學家能做的只有不斷監測基因定序，了解新突變位置的作用，還有留意別的國家的新數據。實證最重要，別相信任何個人主觀判斷。

文末他也砲轟阿南德：「特別是那個印度神童阿南德的預言，恭啥X星座啊，根本在污辱科學家，別再點他的新聞進去看了」。許多網友也留言：「其實他都亂槍打鳥，不準的就都不說話了」、「就是一個神棍啊」、「跟算命的一樣，到處留後路，到時候怎麼辯都行」、「隨便一個人隨便說些未來的事，只要說中一個，每個人都是阿南德」。