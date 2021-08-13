金曲台語歌后曹雅雯、金曲最佳演唱組合「張三李四」皆入圍第32屆金曲獎，12日開心分享入圍心情、近況。曹雅雯先前與「張三李四」團長張三傳出緋聞，張三還把公司負責人換成曹雅雯名下，似乎私交匪淺，張三目前人在大陸忙工作缺席，曹雅雯直接撇清與張三緋聞，直言2人相處是兄弟友誼。

曹雅雯爆料張三私下愛說道理，甚至形容張三是說教型的爸爸，她則是喜歡安靜的男生，還開玩笑比喻跟張三在一起機率比中威力彩機率還低，至於她目前感情狀況，她語帶保留：「先看看，現在沒有，誰知道未來會怎樣。」隨後自爆現在有小8歲男生追求，每天傳訊聊天，卻因為疫情，至今無法約會見面，她笑說：「很想出去跟朋友聚一下，現在還不行社交。」

曹雅雯以專輯《自本》一口氣入圍金曲8項大獎，她昨身穿透視上衣、大秀好身材，預告金曲戰袍是深V露美胸，近日也會在家保養皮膚、去角質等，開心：「好看的地方都會秀出來。」

她2017年奪下金曲台語歌后，今年又是金曲大贏家，她坦言私心最想奪下「最佳作曲人獎」，因為作曲相較於歌手像是另一個境界，感覺很不一樣，對於金曲台語歌后入圍競爭激烈，曹雅雯直言仍會期望能再奪下一座台語歌后，打趣說：「獎項不嫌多。」她也特別欣賞一同入圍的張涵雅，直誇張涵雅入圍多次，應該勝券在握。