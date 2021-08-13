4名熟悉相關事務的消息人士今天表示，加拿大總理杜魯道打算提前在9月20日舉行大選，希望選民能支持政府花大錢來對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的計畫。

消息人士說，杜魯道（Justin Trudeau）將於15日做正式宣布。由於事涉敏感，消息人士要求不具名。

杜魯道的幕僚前幾個月就曾表示，執政的自由黨將推動在今年底前舉行大選，比表定時間早兩年。

杜魯道目前的少數政府得仰賴其他反對黨來推動立法。最近幾個月，杜魯道曾抱怨他口中的反對黨掣肘行為。

自由黨透過大量支出來幫助疫情下的人民和企業，累計債務創紀錄。自由黨還打算在未來3年額外挹注1000億加幣（新台幣約2兆2215億元）來振興經濟，這筆金額占國內生產毛額（GDP）3%至4%左右。

預料加拿大第3季經濟成長將回彈，而且加拿大目前疫苗接種情形在全球排名極佳。

杜魯道2015年大選在眾議院338席中拿下過半席次。但在他塗黑臉參加派對的舊照曝光，引發種族歧視爭議後，2019年大選席次大減。（譯者：楊昭彥）1100813