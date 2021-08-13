南大西洋發生規模7.5地震 無海嘯警報 03:402021/08/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南大西洋發生規模7.5地震。（圖為地震示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）今天表示，位於南大西洋的英國海外領土─南桑威奇群島（South Sandwich Islands）區域，發生規模7.5的地震。 美國地質調查所還說，這場地震震源深度為63公里。 美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）表示，地震後未發布海嘯警報。（譯者：楊昭彥）1100813 菲律賓民答那峨島規模7.2強震 美國發布海嘯警報 開學防疫新生活 桃園南崁國中預計開學每人配3面隔板 #海嘯警報 #地震 #南大西洋 #發生規模 #7.5 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三峽惡火生死一瞬間 住警器位置成關鍵 12:282021/08/11 社會 《電腦設備》宏正H2漲價反應成本 訂單看至明年5~6月 16:332021/08/11 財經 交維計畫失敗造成意外頻傳 中市議員批政府草菅人命 16:182021/08/12 政治 工商社論》從氣候紅色警報，反省我國綠色GNP 04:102021/08/12 財經要聞 《集中市場》外資連2買110億元 反攻須帶量穩季線 15:422021/08/12 財經 美福特號發4萬磅強大訊息 沒在怕陸航母殺手 13:532021/08/12 軍事 花蓮8／15將發生規模7.7地震？氣象局這麼說 00:112021/08/11 生活 電線老舊走火＋木材隔間 不定時炸彈 04:102021/08/12 社會新聞 應疫情防控 寧波機場取消往返北京所有航班 19:012021/08/12 兩岸 Mercedes-Benz擴張C2X功能 2016年開始生產車型均能受惠 15:252021/08/12 汽車情報-汽車新聞 英仙座流星雨來了 南瀛天文館觀測直播今晚登場 09:302021/08/12 生活 國際熱門新聞 美驚現罕見致命熱帶細菌 4人神秘染病已2死 - 國際 塔利班逼近喀布爾 美大使館籲公民立即離開阿富汗 - 國際 - 中央社 哈佛認證每月只要射精這個次數 罹患前列腺癌風險下降3分之1 - 國際 美國剛走塔利班馬上攻城掠地 無奈20年經營成空 - 國際 - 中央社 少數政府得仰人鼻息 傳加拿大總理擬提前大選 盼選民支持政府對抗新冠病毒 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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