美國地質調查所（USGS）今天表示，位於南大西洋的英國海外領土─南桑威奇群島（South Sandwich Islands）區域，發生規模7.5的地震。

美國地質調查所還說，這場地震震源深度為63公里。

美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）表示，地震後未發布海嘯警報。（譯者：楊昭彥）1100813