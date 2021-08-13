美國國務院今天表示，由美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」召開資深官員會議，會中檢視如何在對抗假訊息、促進人權等領域強化合作，也談論台海和平安全的重要性。

根據美國國務院，這場資深官員會議由視訊方式舉行，要延續3月12日四方安全對話（Quad）領袖峰會達成的歷史性討論基礎。

國務院表示，與會官員檢視如何在共同關注領域強化合作，包括區域戰略挑戰、對抗假訊息、促進人權與民主、強化聯合國等國際組織，以及支持印太區域易遭脅迫的國家。

此外，國務院指出，會中討論台灣海峽和平與安全的重要性，也觸及緬甸危機。與會者重申支持東南亞國家協會（ASEAN）中心性，並強調國際社會應持續合作，終結印太區域COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，促進經濟復甦。

這是美國總統拜登（Joe Biden）1月底上任以來，四方安全對話會議首度提及台海議題。3月領袖峰會會後聯合聲明，僅廣泛強調4會員國致力確保區域自由、開放、具包容性與健全，並以民主價值作為基礎，不受脅迫約束。

在那之前，前總統川普（Donald Trump）政府去年12月召開的四方安全對話資深官員會議，則檢視包括在南海、香港與台灣等區域戰略發展情勢。

在中國加大對台灣恫嚇之際，拜登政府近幾個月頻頻透過雙邊或多邊會議，強調維繫台海和平穩定的重要性。

七大工業國集團（G7）5月外長會議公報及6月領袖峰會公報，都首度納入相關文字。美日、美韓元首春天在華府會晤，事後聯合聲明也罕見提到維護台海和平穩定的重要性。（編輯：楊昭彥）1100813