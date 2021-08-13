俄羅斯中部發生巴士爆炸案 1死15傷 06:372021/08/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯中部發生巴士爆炸案。（圖為爆炸示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯新聞社（RIA）引述當地衛生單位報導，俄國中部的佛洛尼斯市（Voronezh）今天晚間發生巴士爆炸事件，造成1死15傷。 報導指出，俄國聯邦安全局（FSB）人員已抵達現場調查爆炸巴士。 根據俄羅斯新聞社，案發地點在一處巴士站，當時車上約有30人。 當局正在調查多種可能的爆炸原因。（譯者：楊昭彥）1100813 涉嫌叛國 俄羅斯逮捕極音速技術專家 北市未成年無照駕駛案今年已超過2000件 疫情降級後恐再提高 #巴士 #俄羅斯 #發生 #1死 #15 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女誤闖森林迷路 搜救驚見滿地腳印 恐遭熊群捕食 17:442021/08/12 搜奇 76輛比亞迪電動公車外銷芬蘭 下週在赫爾辛基上路 20:292021/08/12 兩岸 俄羅斯旅遊直升機墜毀 約10人生死未卜 08:512021/08/12 國際 俄國單日死亡病例創紀錄 芬蘭新增染疫創新高 21:102021/08/12 國際 美福特號發4萬磅強大訊息 沒在怕陸航母殺手 13:532021/08/12 軍事 電線老舊走火＋木材隔間 不定時炸彈 04:102021/08/12 社會新聞 美兒童確診數 1周激增9萬 04:102021/08/12 話題觀察 10企業組電動巴士國家隊 國產「漢唐一號」亮相 17:462021/08/12 財經 戰鬥民族改造「噴火車」 車頭燈噴出3m烈焰 網嗨爆 17:252021/08/12 搜奇 九把刀岳母打AZ猝死 美女醫揭「28天內5症狀」速就醫 12:082021/08/12 娛樂 俄羅斯遠東地區直升機墜湖 8生還8失蹤 22:412021/08/12 國際 國際熱門新聞 BNT要來了？德國原廠：手續完成就交貨 - 國際 - 中央社 阿富汗情勢危急 美急派3000兵力協助撤離使館人員 英將調派軍人協助撤僑 - 國際 哈佛認證每月只要射精這個次數 罹患前列腺癌風險下降3分之1 - 國際 陸疫苗外交直攻美後院 《外交家》披露華府致命敗筆 - 國際 阿嬤買霰彈槍、媽媽推嬰兒車逛槍店 美國到底怎麼了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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