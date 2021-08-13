俄羅斯新聞社（RIA）引述當地衛生單位報導，俄國中部的佛洛尼斯市（Voronezh）今天晚間發生巴士爆炸事件，造成1死15傷。

報導指出，俄國聯邦安全局（FSB）人員已抵達現場調查爆炸巴士。

根據俄羅斯新聞社，案發地點在一處巴士站，當時車上約有30人。

當局正在調查多種可能的爆炸原因。（譯者：楊昭彥）1100813