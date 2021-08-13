據中國駐美國大使館官網消息，美東時間8月12日，駐美國大使秦剛會見美國常務副國務卿雪蔓。雪蔓歡迎秦剛大使來美履新，表示美國務院將為其履職提供便利和支持。

秦剛大使感謝美方為其履職提供支持和協助。他表示，當前中美關係站在新的十字路口。他將按照兩國元首今年除夕通話的精神，加強同美方的及時溝通對話，努力推動理性、穩定可控、建設性的中美關係。

雙方並就共同關心的問題交換意見，同意繼續保持密切對話溝通。