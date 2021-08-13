駐美國大使秦剛會見美國常務副國務卿雪蔓 07:152021/08/13 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 駐美國大使秦剛會見美國常務副國務卿雪蔓。（中國駐美國大使館） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據中國駐美國大使館官網消息，美東時間8月12日，駐美國大使秦剛會見美國常務副國務卿雪蔓。雪蔓歡迎秦剛大使來美履新，表示美國務院將為其履職提供便利和支持。 秦剛大使感謝美方為其履職提供支持和協助。他表示，當前中美關係站在新的十字路口。他將按照兩國元首今年除夕通話的精神，加強同美方的及時溝通對話，努力推動理性、穩定可控、建設性的中美關係。 雙方並就共同關心的問題交換意見，同意繼續保持密切對話溝通。 美國剛走塔利班馬上攻城掠地 無奈20年經營成空 美議員曝旋風訪台贈疫苗內幕：瞞南韓政府秘密來台 #秦剛 #雪蔓 #美國 #大陸 #大使 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 回敬華府制裁 白俄羅斯要求美減少大使館人員 14:442021/08/12 國際 陸駐美使館駁斥美方稱支持立陶宛發展與台灣關係 10:362021/08/12 兩岸 巴基斯坦駐中大使：強烈譴責達蘇恐襲 13:422021/08/12 兩岸 AIT處長力推台美安全合作 拜登12月開民主峰會 台灣可望獲邀 04:102021/08/12 政治要聞 以色列外長歷史性出訪摩洛哥首日 雙方簽3項協議 19:502021/08/12 國際 參議員口誤 美國無額外捐贈台灣疫苗計畫 09:572021/08/12 國際 美國線海運 運價再漲千美元 04:102021/08/12 財經要聞 美參議院通過助台參與世衛組織案 陸外交部：粗暴干涉中國內政 18:302021/08/12 兩岸 美國務院：副國務卿將會見陸新任駐美大使 12:332021/08/12 國際 美媒報導美國財長葉倫正考慮訪大陸 11:012021/08/12 兩岸 下鄉拜會苗栗縣議會國民黨團 朱立倫：2024一定推出最強候選人 14:172021/08/12 政治 兩岸熱門新聞 美硬實力危機 最新研究：2025陸理工科博士將為美2倍 - 兩岸 寧波清零防疫 美媒憂：一人癱瘓一碼頭 影響波及全球 - 兩岸 全球最大貨櫃輪長榮「長汎輪」 首航深圳鹽田港 - 兩岸 中共官媒用衛星照 「檢閱」美全球生化實驗室 - 兩岸 中國塗鴉物聯網智慧科技可能成為下一個華為 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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