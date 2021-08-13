又有熱低壓朝台灣來嗎？最新預報顯示，一熱低壓正朝西北太平洋移動，目前距離尚遠，且路徑分歧，有待觀察。今起一連7天，全台天氣不穩定，各地均有「劇烈天氣」發生機率，尤以午後為甚。

氣象專家吳德榮指出，根據歐洲模式模擬，今起至下周四（19日），台灣皆處在太平洋高壓逐邊緣，高壓雖有強弱變化，但其沉降作用，仍不足以抑制「不穩定度」釋放；台灣地區低層水氣多、大氣不穩定。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》指出，今起一連7天，中午過後常有強對流發展，局部地區有陣雨或雷雨，甚至有雷擊、強風、瞬間暴雨的「劇烈天氣」機率。今晨受西南風影響，一股淺對流往西南沿海一帶移動，帶來短暫雨。

至於熱帶性低氣壓，根據美國模式模擬，它在通過關島附近海域後，路徑出現分歧，南北分散程度逾1000公里；最北達日本九州、最南到菲律賓呂宋島，顯示其不確定性大，民眾可保持關注，暫時還不用擔心。

今各地氣溫，北部24至36度、中部23至35度、南部23至34度、東部23至36度。