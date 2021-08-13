中國寧波舟山港因突發疫情而部分關閉的消息迅速傳遍全球，美國之音VOA報導，這項消息引起業內人士對貨運通道不暢、運輸成本大漲可能會危及全球經濟復甦的深度憂慮，而美國將深受其害。

據中國媒體報導，寧波市政府12日通報，梅山港區一名已經接種兩劑疫苗的男性工人週三凌晨發現核酸檢測陽性。依據中國「清零」的抗疫方式，寧波舟山港宣佈對發現疫情的梅山港區採取封閉管控，暫停所有貨櫃進儲提領。梅山碼頭也已經發佈通知，說「因系統故障」，暫停所有業務。港區運營何時恢復「另行通知」。

寧波舟山港是中國貨物吞吐量第一的大港，而梅山碼頭的貨物吞吐量又佔舟山港的20％。這個碼頭的關閉立刻造成大量貨船無法入港裝卸。

路透12日報導，舟山港外排隊停靠梅東碼頭的貨船從週三的30艘猛增至40艘。

這種情況不止發生在梅山碼頭。上海洋山港外面也有大約30艘貨船停滯在那裡。上海附近的港口有不少船隻改道而行，碼頭遭遇3年來最嚴重的堵塞。

中國南方的重要港口鹽田港今年5月也發生同樣情況，關閉了一個月，導致工廠貨物囤積如山。

目前正值全球經濟復蘇階段，貨運管道的堵塞將進一步加劇全球貨物的運輸和供應，推動運輸成本的上漲，嚴重制約經濟復甦的推進。

美國財經媒體彭博引用美國供應鏈情報公司「項目44」（Project44）副總裁喬什·巴西（Josh Brazil）的話說，「這種情況如果持續到黑色星期五和節日採購季節，將會對下游商家產生深遠後果。」

事實上，全球許多地區的海運成本都在快速上漲。8月10日的全球集裝箱運貨指數顯示，中國至北美東海岸的海運價格首次超過了每個標準貨櫃2萬美元。而在8天前，每個標準貨櫃的價格還是1.6萬美元。海運成本的上漲迫使許多出口商減少出口量，而供應的減少又導致價格上漲，遏制著經濟活動的正常進行。

有消息說，全球主要船運公司最近都陸續上調或增加了運輸旺季附加費，推動了運費的上漲。

報導稱，美國經濟復甦也深受物價上漲的拖累。由於運輸費用、勞動力價格、原材料價格普遍上漲，美國經濟巨大的復甦潛力未能得到充分的釋放，這是造成第2季度經濟增速只有6.5％的主要原因。絕大多數的經濟分析師先前預測，該季度美國經濟的增幅將會達到8.4％，甚至更高。