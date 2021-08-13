行政院將推出「振興5倍券」。圖為民眾在百貨公司美食街遵循防疫規定用餐。(資料照/羅永銘攝）

勞動部昨(12日)推出「應屆畢業青年就業促進方案」，總統蔡英文在臉書表示，政府該做的，是盡可能給大家更多的支持，幫大家減輕負擔，共同度過這段困難的時期，不斷蒐集大家的意見，也不斷努力在紓困方案中納入更多需要幫助的朋友。對此有網友紛紛在貼文留言留言「不是只有畢業生，大家都不好過啊」、「我要現金不要振興券」、「振興經濟為什麼不發現金？」

蔡英文昨貼文提及，勞動部提出了應屆畢業青年就業促進方案，包含青年尋職津貼、青年就業獎勵、學習獎勵金等計畫，希望協助應屆畢業生及年輕朋友，找工作可以有獎勵。另外，關於從事部分工時或全時的中高齡就業朋友反應的需求，政府也進一步擴大勞工紓困申請，讓更多人可以申請1萬元津貼。

對此，有不少網友留言表示，「5倍券要發就全部發，不要再拿現金去換了」、「政府要苦民所苦，紓困振興直接發現金，人民才有感！」「全民紓困，發5000現金才實在」、「疫苗不夠，誰敢消費，店都關完了，還在發券？」還有人說「年輕人想打第一劑國際認證的疫苗」。

但也有人表示，「謝謝總統的安排」、「謝謝你們」。

至於為何5倍券不發現金，行政院發言人昨說明，5倍券的4大效果，分別是有期限、循環效果、加碼以及全民參與式的經濟，如果用發現金的方式，將無法達到刺激經濟的目標。