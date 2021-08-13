捷迅(2643)指出，歐洲線及美洲線持續受塞港及船班跳港影響，櫃位供應吃緊，運價還會上漲，但運價應該快到天花板，也已經有船公司專為直客派加班船，整體而言，塞港缺艙嚴重，第4季將淡季不淡，甚至旺季會延續到年農曆年前。空運部分因大陸爆發的疫情，空運運價大漲，第4季又是空運旺季，空運也會不錯。

美國聯邦海事委員會(FMC)在調查海運相關費用，歐盟也在調查，但可能也查不出來違反的地方，美國線還是一位難求。海運業者考慮長遠關係，有專為直客派加班船現象。寧波舟山的梅山港區爆發的疫情，估計影響不會太大，但塞港依舊存在，目前看旺至少到明年農曆過年。

空運部分，大陸機場爆發疫情，加速空運運價調漲時間點，原本以往在9月底因應第4季空運旺季，現在可能提前且加速調漲。加上海運艙位持續緊俏使海轉空貨載需求再起，再來進入空運傳統旺季，電子產品出貨增溫，對於捷迅下半年空運業務正向。