開發金(2883)12日晚間召開重訊記者會，宣布董事會通過股份轉換計畫，將以發行普通股、特別股及支付現金方式，溢價約17％取得中壽(2823)剩餘44.05％股權，預計待10月1日股東臨時會通過並取得主管機關核准後完成，屆時中壽將成為全資子公司並依法下市。

開發金2017年以每股35元公開收購中壽25.33％股權，加計旗下凱基證持股8.66％，以合計34.82％持股將中壽納為子公司，原計畫去年底完成100％收購，但隨後申請展延至明年6月13日。今年初再以每股23.6元公開收購21.13％股權，將合計持股提升至55.95％。

開發金表示，使中壽成為全資子公司為既定目標，採取股份轉換方式可加速相關時程、並一步到位。此次股份轉換對價為中壽每股普通股可換得開發金0.8股普通股、0.73股特別股及現金11.5元，溢價率約17％。特別股股息年利率則定為3.55％。

開發金發言人張立荃指出，此次提出以普通股、特別股及現金組合換股，讓中壽股東可在股份轉換後立即拿回部分現金，並能取得普通股參與開發金及中壽未來經營成果，更可拿到具穩定股息收益特別股，可謂一舉三得、具高度彈性運用空間。

張立荃表示，此次股份轉換計畫兼具開發金及中壽雙邊股東權益，適度發行普通股及特別股，亦有助開發金財務及資本穩健。在中壽成為全資子公司後，將能建立更強大基礎進一步推動合作，加速銀行、證券、私募股權／風險投資、資產管理和保險相關業務推展。