臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

衛福部部長陳時中昨日（12）表示：「每一批貨疾管署都非常努力去催，可能稍微一不小心，別人就會先拿去了。」此說法迅速在網路掀起熱議，大批網友氣憤批評，有人更諷刺道：「每天2點看表演比賽吹牛大賽」。

針對疫苗到貨問題，陳時中在指揮中心例行記者會上表示，每一批貨疾管署都非常努力去催，可能稍微一不小心，別人就會先拿去了。陳強調，隨時都緊盯著這是必要的，「縱使緊盯著都還不一定有效」，不過至少外交單位都同步在進行。

陳時中言論一出，隨即在網路引起轟動，網友們湧入各大社群新聞連結與PTT論壇留言痛罵，紛紛表示：「每天2點看表演比賽吹牛大賽，哈哈哈」、「又有新金句了」、「真的是吹來的」、「817會相信的」、「走鐘，不要又一不小心又被別人拿走了，小心點好嗎指揮官還可以一不小心」、「所以我們被別人不小心先拿去幾次了，你才發現必須去催疫苗？」「是吹還是催先說清楚」。

不僅如此，也有網友表示：「疫苗沒來是正常，來了就是催貨成功」、「為什麼這句話邏輯我看不太懂，所以是之前都沒在催的意思嗎？死了800多人你跟我說沒去催？希望你都睡得好」、「劇本本來就寫好，只是等上映了觀眾才會看到」、「催的比不上乞的」、「都被特權和不斷增生的第二類人拿去」。