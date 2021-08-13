NBA自由市場已開市多天，絕大部份球員都找到了新東家，或與老東家續約，傳統豪門湖人也不例外，他們在今夏延攬了「忍者龜」韋斯布魯克(Russell Westbrook)、「魔獸」霍華(Dwight Howard)、「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)，與陣中的詹姆斯(LeBron James)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)組成全新陣容。

其中霍華離開一年後回歸，韋斯布魯克首次加入，安森尼也在2003年進入聯盟後首次與好兄弟詹姆斯合作，會擦出多大的火花令人相當期待，而安森尼目前已37歲，戰力不如往年，在2003年進入聯盟後加入金塊，那時的他外號是「進攻萬花筒」，幾乎無人能擋。

在前幾天曾執教他的前金塊總教練卡爾(George Karl)更新推特，發現自己收到超過100人的死亡威脅，卡爾寫道：「在過去24小時裡，至少有100個人告訴我要我去死，不然就在地獄裡腐爛，各位，這既不友善也不酷，放鬆點，好好享受生活吧！」

I think at least 100 people told me on here to die or rot in hell in the past 24 hours.



Cmon folks. That’s not kind or cool. 👎



Lighten up and celebrate life!! 👍 — George Karl (@CoachKarl22) August 11 2021

之後就有網友好奇他到底說了什麼，才引起網友如此不爽，他回應道：「我說金塊時期的安森尼打球很獨，是個球霸，也是一個糟糕的防守者。」原來他公開批評了昔日子弟兵，那些給他死亡威脅的人或許就是安森尼的球迷，相信他們不願偶像被這樣說。

當然在NBA江湖上也有個傳說，那就是安森尼的人脈相當廣，不管在過去的丹佛還是紐約，不只在NBA球場上，在外面也擁有相當大的地位，曾經在美國巴爾的摩發生一件黑人死亡事件，安森尼在網路上發起「尋找真相」的活動，結果號召上萬人於街頭抗議，直奔警局。

而在安森尼8歲時就從紐約搬到巴爾的摩，在那擁有極高人氣和人脈也可想而知，或許卡爾在批評他之前並沒有想那麼多，只是評斷昔日子弟兵球風，沒想到卻引來這麼嚴重的回應，看來他有點低估安森尼在外界影響力了。後來安森尼還去了老家尼克，也曾在主場砍下過60分。