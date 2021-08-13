數字(5287)公布第2季財報，單季營收4.01億元，年增5％，營業淨利1.80億元，年減9％，稅後淨利1.54億元，年減10％，每股盈餘3.62元。累計上半年營收為7.92億元，創歷史同期新高，年增7.2％，營業淨利3.47億元，年減7.53％，稅後淨利2.97億元，年減7.51％，每股盈餘7.05元。

上半年各平台營收比重，591房屋交易營收佔比63％，8591寶物交易營收佔比21％，8891汽車交易營收佔比8％，518熊班暨人力相關平台營收佔比8％。

該公司7月營收1.34億元，年減0.72％，其中，8591寶物交易網受惠暑假到來，民眾在家玩遊戲時間增加，帶動8591寶物交易網7月營收月增及年增均雙位數成長。

由於疫情關係，衝擊第2季房市及車市需求，也影響591房屋與8891汽車刊登數，數字指出，隨著國內疫情趨緩可控，期盼兩大平台刊登數重回成長軌道。