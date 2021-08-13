中壽(2823)董事會決議通過與開發金股份轉換案，由開發金以發行普通股、特別股及支付現金的方式予除開發金以外之中壽全體股東，以取得中壽100％股權。中壽董事會今日也通過將於10月1日召開股東臨時會討論股份轉換案，預計於股東會決議通過並取得主管機關的核准後，完成股份轉換，屆時中壽將成為開發金100％持股子公司。

本次股份轉換之對價為中壽每1股普通股將可換得開發金0.8股普通股、0.73股特別股及現金11.5元，該對價以雙方調整除權息後價格為基礎，包括中壽即將發放現金股利每股0.4元及股票股利0.4元，以及開發金已發放的現金股利0.55元。

中壽表示，近年來持續擴大營運規模及提升經營績效，總資產突破2.2兆元，2021年上半年獲利超越去年全年，交出亮眼成績單。成為開發金控100％子公司後，所有客戶權益完全獲得保障，原保單條款、內容、權利與義務維持不變，並將持續推動集團「ABCDE」5大策略，在集團豐富資源整合支持下更具競爭力。