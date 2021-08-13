捷流閥業(4580)公布第2季財報，合併營收6.23億元，季增22.2％，年減2.5％，稅後淨利0.87億元，季增27.1％，年增2.3％，單季獲利為歷年次高，每股稅後盈餘2.22元。累計上半年營收為11.33億元，年減5.9％，毛利率33.34％，年增0.94個百分點，稅後淨利1.55億元，年減6.2％，每股盈餘3.97元。

第2季電子、船舶、石化能源等工業閥門訂單需求持續提振，客戶加速訂單完工認列，該公司兩岸生產基地產能稼動率向上，而客戶新廠皆提高工廠自動化設計為主，衍生客戶除採購捷流工業閥門產品並同步加裝自動化控制器套組的需求，使得產品銷售結構優化，第2季毛利率33.38％，略高於上季，比去年同期增加1.93個百分點，將匯率波動、原料成本上漲影響降至最低。

該公司目前整體接單仍優於去年同期水準，也陸續接獲兩岸石化、天然氣接收站擴建計畫、及台灣地區投入再生水廠建設所帶來的環保工程等訂單。

此外，董事會通過重要人事任命案，總經理陳宗曉調整為集團數位長，藉由陳宗曉過去於數位資訊領域的學經歷，整合集團資源，並透過數位智能化技術結合旗下閥門產品投入研發與產能提升。

新任總經理由錢佩玲接任，錢佩玲過去擔任捷流營運長多年，並與捷流創辦人團隊共同開拓全球業務，成功進入石化能源、高科技電子、船舶、工程與傳產等高競爭利基產業等供應鏈。