由於台灣疫苗庫存見底，第五輪打完莫德納後，第六輪將由高端上場，而昨天下午共有52.4萬劑自購AZ抵台，不少民眾好奇究竟會開放給誰打。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，原則上會按照年齡層往下開放，考量到第四輪是提供給38歲以上的民眾打，因此這些AZ疫苗有望給38歲以下的族群接種。

我國自購的52.4萬劑AZ已於昨天下午抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行檢驗封緘作業。指揮中心表示，台灣自購1000萬劑的AZ，先前已到貨的包括3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑，以及的52.4萬劑，總計約241萬劑到貨。

這波52.4萬劑的AZ會分配給誰打，陳時中昨在記者會上提到，這波到貨的52.4萬劑AZ，原則上會依年齡層繼續往下開放，但相關細節仍需再討論，後續可能也會有一些疫苗進來，因此要如何適當安排，會整體做考慮。詳情尚未定案。

另外，考量到第四輪疫苗是提供給38歲以上的民眾預約施打，加上陳時中昨天說「原則上會依年齡往下開放」，因此38歲以下的族群也許有可能可以打到AZ。

我國疫苗接種的人口涵蓋率37.78％，累計接種943萬3236人次。根據指揮中心統計，截至8月11日為止，已經打第二劑疫苗的人共56萬5947人次，涵蓋率僅2.4％。其中38萬6390人是打AZ、7萬9557人打莫德納。

而截至昨（12日）下午5點，疫苗登記狀況，只選AZ的有109.6萬人，佔比8.12%；只選莫德納的約401.9萬人，佔比29.78%；只選高端的19.4萬人，佔比1.44%；複選AZ和莫德納的有727萬人，佔比53.86%；複選AZ和高端約3.8萬人、佔比0.28%；複選莫德納與高端的約12.8萬人、佔比0.96%；三款都選的約75萬、佔比5.55%。