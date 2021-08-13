共軍73集團軍練奪馬祖高地。翻攝央視軍事報導

央視於近日報導了解放軍駐廈門同安的第73集團軍兩棲重型合成旅，於7月在大陸東南沿海針對馬祖東莒的119高地，展開越海奪島體系聯合登陸實彈演練。中國政策科學研究會高級研究員王雲飛受訪時指出，這是73集團軍訓練計畫的一部分，對台本來就是其主要使命任務，模擬對象並不單一針對馬祖，只是剛好輪到這一目標而已。但央視於7月相繼曝光沿海對台部隊的相關訓練，警告台獨及美國等域外勢力的意味的確相當濃厚。

王雲飛表示，73集團軍是維護統一的的前沿部隊，相關對台登島演訓內容是其主要使命及重點作戰任務，但不代表這就是近期內的對台方案，海峽內及台灣本島都是其作戰區的任務目標，73集團軍都要進行演練，此次演練只是訓練計畫上的其中一個節點而已，將馬祖作為目標只是適逢其會，台海作戰區的島嶼都在該集團軍的訓練計畫之內。

王雲飛說，演練時機其實和當前美中局勢並沒有太大關係，但是會選擇延期暴露訓練內容，除了保密的需要之外，也是因為最近一段時間以來，台灣方面有很多不利於台海兩岸和平與穩定的言論。如台獨勢力不斷宣傳一但兩岸發生台海戰爭，美國就會支持台獨等等，再加上其他的綜合外交因素考量。而這樣的訓練與宣傳以後還會有，因為這已經變成一種常態化的趨勢，但這不是影響台海和平的行動，是大陸整體維護統一的政治和軍事上宣示。

王雲飛表示，一個集團軍對台兩棲合成旅的訓練計畫，只能算是中小規模的軍演。要知道陸軍73集團軍是大規模登島作戰的第一個大梯隊，與海軍陸戰隊同樣屬於兩棲作戰的先鋒部隊，但要應對大規模作戰，一個集團軍加上海軍陸戰隊，可能還不夠用，所以旅級軍演只能算是中小規模。當然，真正的對台登島作戰將更為複雜，包含了兩棲、三棲、海上、城市、叢林作戰，這些都在解放軍各軍種的演練計畫內。