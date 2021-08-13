73集團軍兩棲坦克自海上就發射穿甲彈。翻攝央視軍事報導

解放軍東部戰區第72、73集團軍自7月初就在東南沿海實施對台軍演，央視也在7月27日罕見曝光相關演習內容，其中第73集團軍實彈模擬演練奪占馬祖119高地的影片，曝光了此次主要演習部隊兩棲重型合成第86旅已全面裝備了05式系列兩棲車輛，並模擬從海上發射新型穿甲彈，對馬祖戰略目標、坦克及國軍未來將裝備的艾布蘭（M1A2）實施火力打擊。

參演的73集團軍兩棲重型合成第86旅駐地就位於福州連江縣，並在這次演習中展現其裝備了05式兩棲系列車輛。除了裝備有105mm線膛炮的ZTD-05突擊車外，還包括了ZSD-05步戰車、ZBD-05Z指揮車等多個型號。

05式兩棲裝甲車族的最大特點就是其超快的航速。世界各國兩棲裝甲車水中航速一般時速10公里左右，極少超過時速15公里，而05式兩棲裝甲車族的時速高達25公里。大幅縮短了戰車在搶灘登陸過程中暴露在敵方火力中的時間，提高了戰場生存率。而福州與馬祖距離僅約10公里，集結完兵力後能在30分鐘內直接跨海搶灘。

而裝備有105毫米線膛炮的ZTD-05突擊車在此次跨海搶灘軍演中，在海上實彈發射了「DTC02-105」105毫米穿甲彈。該彈能讓05式兩棲突擊車在2公里處擊中目標時突破600毫米的均質裝甲，而此次演練中解放軍05式兩棲突擊車是在海上距離目標1公里處發射該彈，以提高命中率。

「DTC02-105」是解放軍專門研發來配合105毫米線膛炮的穿甲彈，研發目的是以中、輕型坦克擊穿如台灣剛自美國買來、有「史上最強坦克」稱號的艾布蘭（M1A2）等第三代主戰重型坦克。

儘管美國售台的M1A2尚未運抵台灣、交貨國軍，但因其M1A2的特性及任務性質，未來可能多部署在台灣本島。而首批M1A2預計2022年才會抵台，解放軍卻在今年（2021年）模擬搶灘馬祖時就使用此一專門針對M1A2的穿甲彈，除了演練打擊灘際碉堡及坦克外，也有意在模擬未來對台本島搶灘、灘際、城郊作戰的意圖，明顯是在裝備上展現針對國軍「濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛構想的其中一部分。