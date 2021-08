談到失智症問題,不禁令微笑回想到一部很值得推薦的連續劇-「含笑食堂」。但微笑本周想談的,並不是劇情,而是每逢佳節送禮,最常被問到的補腦聖品DHA,到底對於老年痴呆及失智有沒有幫助呢?

●DHA與失智的關係

隨着我們年齡越來越大,大腦中神經細胞(神經元)的數量逐步減少。我們降臨人世時神經細胞的數量達到1000億個左右,但從20歲起開始逐年下降。

到了40歲,神經細胞的數量開始以每天1萬個的速度遞減,從而對記憶力、協調性及大腦功能造成影響。尤其60歲之後,當大腦剩餘的神經細胞無法勝任日常生活的負荷時,就會面臨腦力不足,甚至開始有痴呆及失智的狀況產生。

而DHA是構成神經傳導細胞和細胞膜的重要組成分,無論在大腦皮質的功能上,與記憶力的維持方面,DHA都有非常重要的角色。

研究發現給予高DHA飲食,腦部負責記憶的區域海馬迴的腦細胞DHA濃度將會高出30%,使得傳遞訊息的速度提高,藉此幫助提升記憶力。另一方面,Omega-3脂肪酸有抑制發炎的作用,可以減少發炎而引起的細胞傷害,簡單來說有點「細胞保護」作用。

DHA常常被冠上補腦或是預防失智的美稱,但DHA真的能預防老年痴呆或失智嗎?

●臨床研究怎麼說

2015年發表的系統性回顧表示【1】,大多數研究未能證明補充EPA和/或DHA 減少癡呆和/或輕度至中度阿滋海默症患者認知下降方面的幫助。然而有研究顯示,健康老年人【2】及非常輕度認知功能下降的人【3】,補充 EPA/DHA能減緩認知功能的下降。

因此,在疾病的早期階段,補充劑似乎更有效。然而補充EPA /DHA在降低健康老年人認知衰退中的作用結果是有爭議的。

有趣的是,有研究發現健康老年人,每天補充800毫克DHA及12毫克葉黃素,連續四個月,能改善認知功能,尤其在口頭流利表達及記憶能力【2】。可惜的是,這研究中並沒有提供受試者血漿DHA 的濃度,限制了進一步分析所得的研究結果。

其它研究顯示,不管補充低劑量(EPA/DHA = 200 /500毫克,連續24個月)或更高劑量(每日EPA-DHA 1800毫克,連續26周) ,都無法減少健康老年人的認知下降問題。

甚至有研究指出阿滋海默症及認知功能下降的人,血液中抗氧化物質的濃度較低,特別像是類胡蘿蔔素,所以補充DHA與葉黃素合併的產品,對於預防認知功能下降比較有幫助,但這樣的論點並沒有足夠研究佐證。

另一個影響EPA/DHA減少認知功能下降的相關因子是是否有「等位基因APOEε4」【4】,流行病學研究表明,只有APOEε4陰性基因型受試者,每周至少服用2次魚油,才能降低罹患癡呆症 (−28%)和阿滋海默症(−41%)的風險【5】。在對照試驗中 每天補充900-1100毫克的DHA僅能改善APOEε4基因型陰性受試者的認知功能【6】。

整體來看,2015年系統性回顧結果顯示,每天補充EPA(430-900毫克)或/且DHA(150-975毫克)無法減少老年認知功能的下降,然而在非常輕度痴呆/阿滋海默症或APOEε4基因型陰性的老年人,補充EPA/DHA可能改善口頭表達能力及注意力。但是比較嚴重的阿滋海默症患,補充EPA/DHA並無法降低其認知功能下降的狀況【1】。

●微笑藥師的建議

從目前的臨床研究來看,補充DHA無法減少痴呆及失智症的認知功能退化,事實上,這個結果並不令人意外,因為目前對於大腦退化的機轉尚未釐清,就連我們最常聽到引起失智症的「類澱粉斑塊」理論,也因為近期失智症新藥開發失敗,備受審視及調整。

不過或許也不用過於悲觀,DHA似乎對於年者長的表達及注意力有所幫助,另一方面,DHA及omega-3對於年長者的幫助,也不僅限於腦部,對於眼睛及身體的抗發炎,也有額外的好處。

