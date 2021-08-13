在解放軍八一建軍節前夕，央視播出了東部戰區駐廈門同安第73集團軍兩棲重型合成旅對馬祖119高地進行實彈軍演的影片。並在影片末著重介紹了此次演練的部隊是集團軍的尖刀營，出身「濟南第二團」，並讓該營官兵及兩棲坦克，排出了「八一」，作為慶祝解放軍八一建軍節的表徵。

大陸軍事專家受訪時指出，如此強調「濟南第二團」有其寓意，因為在第二次國共戰爭時期，正是「濟南第二團」參與打贏了與國民黨軍的第一場大型城市作戰「濟南戰役」，為共產黨後續在國共三大會戰打倒國民黨奠下了勝利基礎。

中國政策科學研究會高級研究員王雲飛受訪時介紹，這次73集團軍對台演練的部隊前身是「濟南第二團」，是在濟南戰役中獲得的稱號。歷史上是解放軍第一次從運動游擊戰，對大型城市進行攻堅及城市作戰。該團積累的經驗幫助解放軍在後來許多大型城市解放戰役獲得勝利，有其歷史意義。

第73集團軍前身是1947年組建的華東野戰軍第13縱隊。1948年9月16日濟南會戰打響，並於該年9月24日結束。這是解放軍歷史上第一次攻克國民黨軍具有堅固設防大城市的戰役，僅管遼西會戰早了濟南會戰幾天，但時任中共總理周恩來仍評價說：「（國共）三大戰役（遼西會戰、徐蚌會戰、平津會戰）的序幕是濟南戰役。」

會戰中，第13縱隊37師109團先後突破商埠、外城、內城三道城牆，為打下濟南奠定基礎，被中共中央軍委授予「濟南第二團」的稱號，成為全解放軍三個在國共內戰中直接被中共中央軍委授予稱號的團隊之一。主攻濟南內城的華野9縱73團則被授予「濟南第一團」稱號。

「濟南第二團」在濟南會戰後也參與了徐蚌會戰，隨後橫渡長江，一路參與了上海、福洲戰役，並於1949年4月參加廈門戰役，這也是歷史上解放軍首次成功的渡海登陸作戰。而後該團就駐守在廈門，後續成為解放軍七大軍區時期、南京軍區屬下的第31集團軍。

2016年大陸軍改、從七大軍區轉型為五大戰區後，南京軍區第31集團軍的番號就改為如今的東部戰區第73集團軍。該集團軍近年來聯戰聯演聯訓，全域作戰能力不斷增強，兩棲裝甲合成部隊更是該集團軍建設的主要方向，也是大陸公認的「對台一線部隊」。