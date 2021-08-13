針對「3+11」決策，陳時中相關說詞。(取自民眾黨臉書)

民眾黨發言人楊寶楨。（報系資料照）

台帛旅遊檢疫鬆恐重演3+11破口？ 陳時中：3+11不是破口

帛琉旅遊泡泡即將重啟，有立委擔心返台「5+9」防疫太鬆，可能重演當初3+11的疫情破口，對此，指揮官陳時中昨(12日)表示，「沒有所謂的3+11破口啦」，引發外界批評。民眾黨發言人楊寶楨昨在臉書質疑，之前陳時中不是才說對於「3+11」政策爭議會負責？難道又想要推給「萬華蟲洞」？

陳時中昨說明，3+11這樣的政策，並沒有影響到社區，一些機組員與其家人、諾富特員工染疫，屬於一個群聚的事件，並不算是一個社會的破口，要再澄清一下。

楊寶楨對此在臉書寫下，五月疫情爆發時，陳時中就曾表示，蘆洲、宜蘭群聚與諾富特群聚的病毒基因定序完全相同，其中蘆洲群聚的病例和萬華病例找到連結，估計是一連串的傳播鏈。

如今陳時中說只是單純的群聚事件，楊寶楨質疑，「有確切證據可公開說明嗎？蔡政府請不要再自欺欺人了」。對此有網友留言表示「有沒有發現人性比病毒可怕」、「甩鍋我負責」、「時空背景不同囉」。