小編今天（13日）精選5件不可不知的國內外財經大事。證交所於7月底宣布，自8月27日起，將公布當沖比率較高（近6日平均及當日都在60％以上）個股納入公布注意交易資訊，目的是提醒投資人注意交易風險，並對當沖比過高股，處置時間從10天延長為12天，但也強調，當沖比過高只會被列注意股票，不會直接被列處置股。

【1】當沖新制還沒來 股市先嚇趴 竟是市場多慮了

近來因當沖占比過高（逾60％）將列注意股票（即警示股），以及當沖比過高處置關禁閉時間將延長為12天，引發市場恐慌，造成台股成交值量能急速萎縮，證交所12日指出，「市場多慮了！」因為「即使因當沖比過高而被警示100次，只要價格未出現大幅波動，都不會被列處置股。」

【2】 他示警當沖降稅若取消 量能恐掉三成

「當沖降稅」是否延長近期引發市場熱烈討論，永豐金控12日法說會上，永豐金總座朱士廷表示，雖然現在還不確定政策結論，但可確定的是，若取消當沖降稅，當沖交易量會少掉一半，大盤成交量則會掉15～30％。

【3】五倍券免費領取擴大 下周四拍板

行政院長蘇貞昌12日急邀民進黨立院黨團溝通振興五倍券，行政院發言人羅秉成表示，會中達成二項結論，一是確立不普發現金，二是除109萬中低收入戶等弱勢可免付1000元就取得五倍券外，決定擴大免付費範圍至受疫情衝擊民眾，行政院最快下周四（19日）院會拍板定案，10月初上路。

【4】中美線貨櫃運費 6天暴漲20％

中美海運價格節節攀升，持續墊高企業成本，波羅的海航運交易所等公布的全球貨櫃航運指數中，中國、東南亞至美東海運每標準箱價格於10日首度突破2萬美元，較2日報價暴漲4000美元。僅管如此，仍是「一櫃難求」，外貿企業苦不堪言。

【5】拜登打通膨 鎖定油價、運價

美國總統拜登11日宣示打擊通膨的決心，除了公開要求石油輸出國家組織（OPEC）與其盟國增產，「讓消費者可以用更低價格買到汽油」外，更計畫召集貨運與航運公司等相關業者加速港口作業時程，希望紓解供應鏈瓶頸問題。