臉書發文附圖。（圖／翻攝自臉書「詹為元 政治我們的事」）

台灣面臨國際疫苗空窗期，其中有大批民眾擔憂接種不到莫德納第二劑。國民黨青年部副主任詹為元指出，現在全台有300萬人打了莫德納第一劑，但隨著政府擬將莫德納第二劑施打間隔延長，不僅兩劑間隔時間惹議，近期更屢傳「打一劑莫德納防護力就很強」的言論，讓他不禁直言，台灣現在就是缺疫苗，政府卻不承認還不斷粉飾太平。網友則大表絕望，認為政府有計畫性在阻擋國際疫苗。

詹為元12日在臉書發文表示，關於莫德納疫苗兩劑施打間隔時間，原廠的建議就是28天（4週），最長不能超過42天（6週），美國甚至有地方是優先給第二劑的人施打。對此很多人有不同意見，說有些國家如加拿大間隔拉長到16週，也有人說打一劑莫德納防護力就很強。

針對間隔時間拉長的言論，詹為元認為：「其他國家缺糧食，所以規定人民一天只能吃一餐。結果我們不明究理，說國外只吃一餐耶，所以我們也跟進，這是國際標準。」詹強調，台灣現在的問題就是缺疫苗，但政府就是不承認一直粉飾太平，還引用國外極端條件下的經驗，強調「一天吃一餐就好」；但若糧食夠，為什麼不吃三餐？事實就是缺疫苗，但打腫臉充胖子死不承認，害得現在全台有300萬人打了莫德納第一劑，卻不知第二劑在哪裡。

此文一出，網友紛紛留言：「我真的絕望了，不知道今年有可能打到第二劑嗎」、「事實就是缺疫苗，真的好絕望」、「超前部署就是擋國際認證疫苗，空窗期沒疫苗青壯年人沒得選打高端」、「青壯年人要生，養兒女，要孝養長輩，為什麼有預算不買足夠國際認證、安全有保護力疫苗讓民眾打，執政府真的很殘忍黑心」、「第二劑來了就會告訴你們吼，不要一直問吼，再問我也不知道吼，吼，再問下去就不健康吼，吼吼吼」。