男生內褲如果「掏槍」的敏感地帶破個大洞，一般人難免會產生聯想是否急著「壞壞」弄破的，就有一名已婚女網友發文分享，某天發現老公掏出那話兒的地方破個洞，當下就氣得跑去質問：「你是不是去偷吃？」，老公喊冤說出真相後，原po依然半信半疑問網友們：「我該相信他的鬼話嗎？」，貼文曝光引起網友熱議，有人打趣留言說：「每天晚上榨乾他，就沒辦法到外面偷吃了」。

這名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文：「今天洗衣服看到老公內褲破這樣，整個火都上來了…..跑去質問他：你是不是在外面偷吃了，因為緊張才會把內褲扯破？」。

女網友不信老公內褲敏感處破洞的解釋。（圖／翻攝自爆怨2公社)

原Po原以為老公會好好跟她解釋，沒想到老公卻對她巴頭說：「靠北喔！那是拎北昨天上班『塞勒滾』，太緊張，怕烙賽在內褲上，不小心扯破的」。原po聽得出來老公的口氣不像是胡扯，可是還是半信半疑，才會發文問網友：「我真的該相信他塞勒滾的鬼話嗎？」最後還備註：「可是前面破個小洞洞耶」。

網友看到貼文紛紛留言說出自己看法，有人打趣說「一定是亂來，這世道拆除一對，成全兩對」、「檢查一下他的菊花是否開了」、「每天晚上榨乾他 他就沒辦法外面偷吃了 」。但也有人認為是內褲材質的問題「還好吧，現在內褲、尤其是菜市場買的男生內褲材質都很爛」、「穿到內褲鬆緊帶都卷邊了不知道穿幾年了」、「有些人是尿會漏，久了就容易把內褲弄破⋯⋯」、「男人的內褲。。。其實有鬆緊帶就好了，下面全破也沒差，穿心理安慰的」。