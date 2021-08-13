大陸30歲男星霍尊最近被交往9年的前女友陳露爆料砲友多，昨(12日)陳露又拋震撼彈，曬出霍尊與一票好友私下創名為「滬上情慾流」老司機群組的對話紀錄，疑證實霍尊找小三樂手在戲院一夜情，還因縱慾過度訂了「海狗丸」，讓霍尊形象全面崩壞，更接連被兩節目宣告出局，昨晚霍尊疑在朋友圈發聲，自稱：「什麼都沒做」、「爛好人」，讓網友噓聲不斷。

霍尊最近受邀上《披荊斬棘的哥哥》，但從昨陳露公開的對話的紀錄可知，他私下自稱根本看不起這類選秀節目，是因酬勞好才點頭，隨即引來《披荊斬棘的哥哥》節目組宣告停止終止合作，《拳力以赴的我們》也急切割。一連丟掉兩個工作，昨霍尊在朋友圈寫下：「就在剛才，我失去了所有。回首過去，和本該有的將來」，並自稱什麼都沒做，沒稱呼其他女生「XX精」，也沒約砲。

霍尊在朋友圈澄清。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

霍尊自稱，現在有的只是對過去感情的愧疚，和目前深愛的一個女孩，疑證實有新歡，並表示很抱歉讓媽媽、朋友等人失望，自己還是那個正義感和中二感十足的爛好人，會帶著這份屈辱繼續生活。而陳露今凌晨也表示從接到恐嚇時就沒想過要復合，自己只想要霍尊給個交代，但如今讓她徹底看透霍尊，「隱藏微博是因為這些聊天記錄是他的恥辱柱，同時也將我死死釘在了上面」，並表示希望透過她的經歷提醒大家，女生最該好好愛的是自己。

陳露表示不會復合。（圖／翻攝自遊夢島陳露微博）

另一方面，陳露雖隱藏了霍尊情慾群組的截圖，但照片已經在網上瘋傳，有人從被模糊PS過後的大頭貼中，推測群組成員之一可能是2012年曾參加《中國好聲音》的歌手平安，去年9月平安也曾參加霍尊的生日派對，可見兩人交情不錯，但平安目前暫無回應，不知真偽。