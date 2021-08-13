國民黨主席選舉將於9月25日投票，現任主席江啟臣、前主席朱立倫、前彰化縣長卓伯源已完成領表。卓伯源今天表示，無私黨主席是基於不選2024，若要選就是球員兼裁判，建議朱立倫直接說明不選2024，否則大家會擔憂屆時是否重演2016換柱事件，或2020總統初選一團亂，讓國民黨一蹶不振。

卓伯源上午接受《POP撞新聞》預錄廣播專訪，他說，歷次國民黨主席，成功都是基於團結，失敗則是分裂，有時候導致分裂是因初選平台不公平，甚至一改再改，如同2020總統初選辦法。

卓伯源表示，如何產生代表國民黨且受民眾肯定的總統候選人，必須要有無私的黨主席，也就是自己不要選總統才有可能無私，要選就變成球員兼裁判，恐重蹈2020年覆轍，讓國民黨一蹶不振。

他指出，朱立倫在2016年宣布不選總統，但最後還是選了，大家也知道結果，朱此次競選喊出做無私黨主席，給予肯定之外，要如何貫徹理念，建議朱跟大家說清楚不選2024總統，這樣大家就會支持朱，也能得到更多尊敬。

他接著說，若朱立倫不敢公開承諾，大家就會擔憂屆時是否會重演2016年換柱事件，2020年總統初選球員兼裁判的一團亂，國民黨將陷入一蹶不振後果。

卓伯源表示，競爭對手都有競選黨主席的經驗，朱說江若做得好他就不用出來，但大家滿意朱在2016年帶領國民黨迎戰總統的選舉票數嗎？滿意當年立委席次嗎？因此有經驗並不都代表正面，希望黨員給有領導力的「新人」機會。