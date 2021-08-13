13日隔夜美股收小紅，道瓊與標普再創盤中與收盤新高。美國7月生產者物價指數(PPI)年增率，創2010年以來最大，顯示通膨壓力仍存在。上周初請領就業補助者，降至37.5萬符合預期。道指漲14.88點或0.04%，收35499.85點；那指漲51.13點或0.35%，收14816.26點；標普500指數漲13.13點或0.30%，收4460.83點。盤中，道指最高漲至35510.77點，標普500最高也漲至4461.77點，雙雙均創盤中歷史新高。

經濟數據方面，美東12日，美國上周首次請領就業補助者降至37.5萬，且連降兩周符合預期，上一次為38.5萬人。美東時間13日，美國政府將公布月的就業報告，市場預估美國7月就業市場，可望新增87萬個就業機會。

在過去8個月期間，經濟層面改善與失業者減少，因此首次請領就業補助者有減少趨勢。但是，現在有Delta新變種病毒株出現，景氣未來是否還可如此一帆風順，就是個未知數了。

同時，美國7月生產者物價指數(PPI)漲幅超乎預期，表示大宗物資成本上升與供應鏈生產瓶頸尚未排除，企業通膨壓力正在形成。

美東11日，美國7月消費者物價指數(CPI)雖月增0.5%，但低於6月的漲幅。參考數據二手車與機票價格漲幅減緩，暗示隨著景氣復甦，之前被壓抑的買氣需求得到釋放，因此，通膨壓力也趨溫和。Wolfpack資本認為，視為CPI先行指標，美國PPI在7月的表現，幾乎超乎市場所有預期。JMS投顧指出，美國到底有沒有通膨壓力，現在市場上是各有各的看法，不過，這次通膨周期應該已見頂部，或許與聯準會(Fed)一直以來的態度，就是通膨只是暫時的論調不謀而合。

Nordea銀行表示，目前看來，Fed完全掌握這次通膨走勢，不過日後Fed若要緊縮銀根，資金流動性就會開始收縮，有別於現在熱錢氾濫，故市場到底會變得如何，令人既期待又怕受傷害。

美股12日盤中，醫療保健與科技類股表現突出，但能源與原物料相對弱勢。

軟體服務業者Palantir預估2021年至2025年，年收將增30%以上。

ExOne已確認將賣給3D列印業者Desktop Metal。

韓國赴美掛牌的電商Coupang，盤前大跌9%，與2020年同期相比，第2季虧損擴大。

線上房產公司Opendoor Technologies財報指出，每股盈餘與營收同步大增。

醫藥業者Medavail下修2021年營收預估值。

Clover Health醫療保險第2季虧轉盈外，營收與淨利均超乎預期。

Lordstown Motors仍打算在9月開始生產電動卡車，並將在2022年首季開始交車。

美國最大的兩家石油業者埃克森美孚與雪佛龍，正在研究利用現有石油精煉設備，用來生產可再生且較環保的燃料。

英國表示，Facebook收購動畫圖像(GIF)業者Giphy，將有損社交平台間的競爭。因此，臉書這樁交易案可能告吹。