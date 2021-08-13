剛在牢裡度過53歲生日的三星集團掌門人李在鎔，現為三星集團副會長，也是集團第2代當家、前會長李健熙獨子，1968年含著金湯匙出生的他，外型不輸韓劇歐巴。但當父親李健熙去年10月去世，正準備大展拳腳之際，卻因行賄案而鋃鐺入獄，讓龐大的三星帝國頓時權力真空。

李在鎔的父親李健熙，被封為南韓「經濟總統」，長年位居南韓首富，原本李在鎔也繼承父親的首富地位，直到今年7月，才被南韓最大即時通訊軟體開發商Kakao創辦人金範洙超越，雖退居第2，但據美國財經媒體富比世估算，李在鎔身家仍高達124億美元（約3470億元台幣）。

李在鎔的學歷同樣漂亮，首爾大學畢業後，赴哈佛大學深造取得博士學位，後在母親悉心安排下，1998年迎娶大象集團名譽總裁之女林世玲，共同養育一雙兒女，但這段王子與公主的童話婚姻僅維持11年，兩人雖育有一雙兒女，仍於2009年離婚。

身為李家獨子，李在鎔接班地位向來穩固，卻在南韓前總統朴槿惠閨密崔順實引發的親信門事件中重跌一跤，被曝行賄86.8億韓元（約新台幣2.2億元），判處有期徒刑2年半，累計服滿6成刑期才獲假釋。

然而，三星電子市值佔韓國股市約3成，且整個集團貢獻全國約2成的營業稅，員工數更達30萬人，因此當全球疫情嚴峻又陷半導體晶片荒之際，為免動搖國本，並加速晶片在地化，不少工商團體向總統文在寅陳情，希望特赦李在鎔，而隨太子爺今日付出，是否劍指台積電，重振三星雄風備受矚目。